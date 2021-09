SEA’SONS Official bereid kleur veranderende hoodie collectie uit - twee nieuwe kleuren toegevoegd

Het Nederlandse SEA'SONS is bezig haar sporen in de mode-industrie uit te breiden. Waar andere merken meestal bestaande materialen gebruiken, ontwikkelt SEA'SONS haar eigen materialen. Met ontwikkeling, testen en uitproberen hebben slechts een maand geleden 's werelds eerste kleur veranderende hoodie gelanceerd. Nu voegen ze alweer twee nieuwe kleuren toe aan de bestaande line-up!

Door zelf ontwikkelde materialen die van kleur veranderen door temperatuur, debuteerde eigenaar Tom van Dieren (23) zijn merk in 2018 met kleur veranderende zwemkleding. In de jaren daarna werden kleur veranderende bikini's, T-shirts en mondmaskers aan de line-up toegevoegd. Toen het Nederlandse merk een maand geleden hun uniseks hoodie collectie in 2 kleuren lanceerde, waren er al meer kleuren in ontwikkeling. Door het ontwikkelingsteam continu bezig te houden met nieuwe kleuren en materialen hoopt SEA'SONS in de nabije toekomst nog meer nieuwe items te lanceren.

Waar landschappen zoals de lucht een altijd veranderend uitzicht zijn en water een altijd bewegend element, is mode nog steeds een stilstaand item. Met bewegende landschappen in het achterhoofd zijn de nieuwe kleuren ontwikkeld die zijn toegevoegd aan de SEA'SONS warmtegevoelige hoodie collectie.

Blauw - Mint

Ongelooflijke plaatsen op onze planeet aarde zijn overal te vinden. Een van deze plaatsen die SEA'SONS Blue Mint kleurstellingen inspireerde zijn beelden van de beroemde IJslandse ijsgrotten. Helaas bestaan er steeds minder ijsgrotte, maar het landschap en de schoonheid blijven bestaan. Onze blauw mint combinatie zal de hele dag wisselen tussen blauw (koud) en mint (warm).

Oranje - Geel

Op onze aardbol zijn we onlosmakelijk verbonden met de zon en kunnen we niet zonder de grootste ster in ons universum. SEA'SONS koos haar kleurencombinatie Oranje Geel door de altijd draaiende en bewegende Zon na te booten. Met een continu veranderende kleur op de warmtegevoelige hoodies zal deze dan ook anders zijn in allerlei situaties. Geel is warm en oranje is koud.

Door eigenschappen toe te voegen zoals kleuren die gedurende de dag veranderen wil SEA'SONS waarde toevoegen aan hun artikelen. Een hoodie is min of meer gewoon een hoodie, soms met een logo of een afbeelding maar meestal gewoon stof. Door extra functies toe te voegen aan de stoffen hoopt SEA'SONS een glimlach achter te laten op het gezicht van de klant. In de toekomst wil SEA'SONS een grotere sprong maken in de mode-industrie, maar wil de aankomende items nog geheim houden.

‘S werelds eerste kleur veranderende hoodie collectie, met nu 4 ... 8 kleuren, is wereldwijd verkrijgbaar op de website.