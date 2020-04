Sebago trapt de zomer af met een capsule-collectie

Sebago is aan een gedurfde comeback bezig in het internationale modelandschap. Wie voorheen enkel de bootschoen voor de geest kon halen bij het denken aan de heritage brand zal voor een verrassing komen te staan. Sebago debuteerde in 1946 met een met de hand genaaide Cityside penny loafer en lanceerde pas drie decennia later de Dockside. Anno 2020 maakt Sebago furore op de fashion weeks met zijn iconische instappers gedragen door gerenommeerde smaakmakers en industry influentials.

Elke aanvulling aan de collectie gaat gepaard met het heruitvinden van huiscodes. Zo ook de RGB-update van Sebago's Dan Polaris, een eigentijdse loafer die het bont maakt met een injectie van kleur, geïnspireerd door de primaire kleuren. De jaren 80 maar ook Piet Mondriaan lijken niet ver weg.

Sebago RGB Black & Blue, Red, Green, White, Yellow and All White, €180,00.

Dan Polaris CYMK Multicolour, €180,00.

Dan Polaris Flags, €180,00.

OVER SEBAGO

Sebago is een van de merken onder BasicNet SpA, die ook de toonaangevende kleding-, schoenen- en accessoiremerken Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, K-Way, Superga, Sabelt en Briko onder zijn vleugels heeft. BasicNet werkt wereldwijd via een netwerk van gelicenseerde ondernemers die de merkproducten van de groep produceren of verdelen. BasicNet biedt R&D, productindustrialisatie en wereldwijde marketingservice aan zijn licentiehouders. Alle bedrijfsprocedures vinden uitsluitend online plaats, wat van BasicNet een fully web integrated company maakt. BasicNet is gevestigd in Turijn en is beursgenoteerd in Italië sinds 1999.