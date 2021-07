SELECTED FEMME Autumn 2021

De herfst: de tijd van zachte stoffen, neutrale tinten en comfy basics? Ja, maar dat niet alleen. De najaarscollectie van SELECTED FEMME verrast je namelijk óók met fel roze, power dressing en funky materialen zoals pailletten. Ook ligt de focus nóg meer op duurzame kwaliteitsstoffen.

Home office chique

Of je nu thuis werkt of op kantoor: ‘business casual’ is dé dresscode voor ambitieuze vrouwen deze herfst. SELECTED FEMME geeft hier vorm aan door classic silhouetten te voorzien van een eigentijdse twist. In een grijze blazer van gerecycleerde wol met tailleriem en bijpassende wijde broek zie je er krachtig uit én voel je je comfy. Of ga voor een luchtige, lichtgrijze deux-piece van een vest en pantalon met één van de favoriete prints dit seizoen: ruitjes. In je ‘home office garderobe’ kan de najaarsjurk eveneens niet ontbreken. In leer, met maxi bloemetjesprint of met ballonmouwen: kies jouw favoriet!

Zijdezacht zonder schuldgevoel

Knitwear, liefst met vrouwelijke details en in aardse, zachte tinten, is onmisbaar dit seizoen. Een donkerbruin vest van duurzaam kasjmier, een gebreide beige jurk met v-hals en pofmouwen, een sjaal met grove streepjesprint: knitwear toont zich van zijn meest veelzijdige kant. Nice to know: SELECTED FEMME maakt gebruik van duurzaam gecertificeerde kasjmier, dat tot stand is gekomen met aandacht voor het welzijn van de kasjmiergeiten, de boeren en hun omgeving.

Time to sparkle met knalkleuren en pailletten

Mag het wat opvallender? SELECTED FEMME verrast je met unieke, vintage-geïnspireerde stukken die opvallen met hun oversized fits en felle kleur. Ga voor een statement jurk zoals een kort, zilverkleurig model met abstracte bloemenprint en afhangende schouders. Of durf contrast in je look aan te brengen met dé accentkleur van het najaar: roze! Een wollen sjaal, een grof gebreid vest, een trui met hoge kraag: in een snoepjesroze uitvoering, maken deze basics van elke outfit een energieke power look. Naast felle kleuren, wordt het najaar een stuk verrassender dankzij atypische materialen zoals funky pailletten. Zo staat de zilveren, maxi pailletenbroek onwaarschijnlijk chique. Combineer deze met moderne, eenvoudige items zoals een oversized witte blouse en een wollen vest voor een moeiteloos elegante look.

Nonchalante workwear

De workwear-trend blijft ook dit seizoen favoriet. Van jassen tot shirts: de grote steekzakken op de borst en oversized snits zijn volop aanwezig. Zo is de wollen khaki jas met relaxte fit ideaal voor een stevige wandeling in de natuur, maar straalt die evengoed een functionele nonchalance uit in de stad. Ook tijdloze denim items, zoals een donkerblauwe blouse van organisch katoen, sluiten mooi aan bij deze trend. Maak je najaarsgarderobe af met een gewatteerde, lange zwarte jas met V-kraag. Of pak de outerwear eyecatcher van dit najaar uit je kast: een zwarte trenchcoat gemaakt van zacht, kwaliteitsvol leer, zoals we dat van SELECTED FEMME gewend zijn.