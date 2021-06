SELECTED - The Story

SELECTED is een internationaal fashion label voor dames en heren en vindt zijn oorsprong in Denemarken. SELECTED heeft een uniek aanbod van stijl en kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. We streven er altijd naar om een edgy touch toe te voegen aan onze stijlen en ons doel is om collecties aan te bieden die de basis vormen van elke garderobe.

Kwaliteit boven kwantiteit is voor SELECTED erg belangrijk. We streven er naar dat elke nieuwe collectie nóg duurzamer is dan de vorige. Met SELECTED ben je altijd on trend.

Timeless /Een klassieke collectie met een sterke basis

Progressive/Altijd een trendy edge

Crafted /Op de beste manieren ontwikkeld

Quality /Geen compromissen, maar de juiste uitvoering

Responsibly crafted

Responsibly crafted is een belangrijke merkwaarde bij SELECTED. Wij proberen ons merk constant te verduurzamen: van de manier waarop wij de designs maken en kleding produceren, tot hoe wij werken met onze leveranciers. Duurzaamheid zit in ons DNA.

SELECTED biedt zes collecties per jaar en alle items hebben een gemiddelde marge van 3.0. Daarnaast biedt SELECTED ook on-trend express collecties en twee commerciële NOOS-collecties.