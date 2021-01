ShirtsofCotton FW21 Collectie

De extra lange T-shirts van het merk ShirtsofCotton zijn perfect voor onder het herenoverhemd. De T-shirts zijn verkrijgbaar in het wit, zwart, grijs en navy met ronde hals, een basic V-hals, een medium diepe V-hals en een extra diepe V-hals. Bovendien zijn er drie zomerse kleuren (rood, blauw en army groen) toegevoegd, zodat je de fijne T-shirts aankunt in de lente en in de zomer. TIP: kies dan een maat groter dan normaal. Bovendien zijn er boxershorts toegevoegd. De T-shirts en boxershorts zijn vervaardigd van 100% Premium Cotton.

Gun jezelf kwaliteit

Op basis van de input van tientallen lange mannen, is het ontwerp van de T-shirts van ShirtsofCotton geperfectioneerd. Met recht kan gezegd worden dat ze perfect zijn voor onder een overhemd.

De 8 essentials van ShirtsofCotton T-shirts

ShirtsofCotton T-shirts zijn op meer 20 elementen verbeterd. Dit zijn onder andere: Een speciaal ontwikkelde katoenweving. De heren T-shirts zijn gemaakt van 200 grams premium katoen met de fijnste draad

Net iets langer aan de onderkant: doordat de heren T-shirts iets langer zijn gemaakt, blijven de T-shirts in de broek zitten

Voorgekrompen en voorgewassen: zorgt voor minimale krimp tijdens het wassen

Meer ruimte in de oksel: meer bewegingsruimte en hierdoor zweet je minder snel

Licht getailleerd en verkrijgbaar in grote maten: geschikt voor elk soort type man

Een modern weggewerkt neklabel: strak en modieus Gemaakt met perfect afgestemde V-halzen voor onder je overhemd: je kunt met gemak één, twee of drie knoopjes van het overhemd open doen

Extra, extra zacht

En we blijven continue verbeteren - dankzij de enorme input en enthousiasme van onze klanten.

Overhemden en overhemden met extra lange mouw

Een perfect ondershirt verdient natuurlijk ook een perfect overhemd. Op Mouwelengte 7 is een uitgebreide en moderne collectie overhemden van het merk Sleeve7 verkrijgbaar. Uiteraard met extra lang mouw en ook met extra ruglengte. Ontworpen door en voor lange mannen. De T-shirts van ShirtsofCotton worden verkocht op Heerenzaak, Sleeve 7, Overhemden, Poloshop en natuurlijk Shirtsofcotton zelf.