Sneaker update: Sky Medal Premium

Mizuno dropt de Sky Medal Premium. In twee retro colorways. Gemaakt van old school suède gemixt met nubuck leer en open mesh. Verfspikkels geven de cultklassieker een fijne look. De zachte veerkracht in de ‘wavy’ zool maakt van de Medal een supercomfortabele schoen.

Let op de subtiele accenten van vermiljoenoranje en koningsblauw. De contrasterende Runbird geeft de kicks vleugels. Episch! Te gek onder elke outfit.

Japanse esthetiek

Eigentijdse Japanse esthetiek vormt de basis voor de Mizuno SS21 Sportstyle collectie. De kenmerkende integriteit van het merk wordt gecombineerd met een zachte kleurschakering en een kleurenpalet dat herinnert aan vintage sporten. Het nieuwe model Sky Medal Premium is een ode aan de geschiedenis van het merk.

Informatie

Mizuno Sky Medal Premium is vanaf 27 maart verkrijgbaar. Ga voor meer informatie naar www.mizuno.com . Consumentenadviesprijs € 140.

Over Mizuno

Mizuno is een internationaal sportmerk opgericht in 1906 in Osaka (Japan). Het is uitgegroeid tot wereldwijde speler op het gebied van functionele sporten. Mizuno Corporation Netherlands vertegenwoordigt het merk in de Benelux waarbij de focus ligt op running, volleybal, handbal, korfbal, hockey, voetbal, judo en tennis.

Mizuno is hoofdsponsor van de TCS Amsterdam Marathon. Daarnaast is ze official shoe supplier van de Nederlandse en Belgische volleybalbond en de Nederlandse en Belgische korfbalbond. Het merk doet er alles aan om de hoogste kwaliteit sportuitrusting te ontwikkelen. Dat doet ze in samenwerking met sporters als Estavana Polman, Mikkel Hansen en Laura Dijkema.