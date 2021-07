Sneakerpionier Vans lanceert limited edition futuristische skateschoen met doorschijnende zool

Skatepionier Vans lanceert deze zomer de EVDNT UltimateWaffle, een van zijn meest innovatieve sneakers tot nu toe. De schoen belooft een blikvanger te worden dankzij zijn “Ultimate Waffle”-zoolconstructie: een space age herinterpretatie van Vans’ iconische wafelijzerzool met een doorschijnende buitenzool en een ingebouwde UltraCush™-binnenzool. Met deze drop bewijst Vans dat het vooruitstrevende en technologisch innovatieve creaties weet te serveren die tegelijkertijd knipogen naar zijn rijke designerfgoed.

Vans EVDNT UltimateWaffle, 115 euro

In het bovenwerk van de EVDNT UltimateWaffle herkennen we het sjabloon van de Old Skool - een van Vans’ tijdloze silhouetten, die iedereen associeert met de kenmerkende Sidestripe aan de zijkanten van de schoen. Tot zover de vertrouwdheid: de iconische zijstreep werd bij dit ontwerp op zijn hoofd gezet, en de keuze voor opvallende materialen - zoals het ademend, knitted bovenwerk van mesh, de leren overlays en de rubberen accentstukken - maakt van de EVDNT UltimateWaffle een futuristische vreemde eend in Vans’ bijt.

Vans EVDNT UltimateWaffle, 115 euro

Bovendien levert het een ontwerp op dat uitblinkt in een hoog draagcomfort: de ingebouwde UltraCush™-binnenzool bevat een interne stabiliserende schacht die meer demping en ondersteuning biedt, en de LuxLiner ™ -binnenkant zorgt voor een sokachtige pasvorm waardoor je de schoen de hele dag lang kan dragen zonder klachten. Zoals Nate Iott, Senior Director of Product Design bij Vans het stelt: “Ons uitgangspunt was om de duurzaamheid en functionaliteit die je verwacht van een skateschoen te synthetiseren met het comfort en de demping van een alledaagse schoen.”

Vans EVDNT UltimateWaffle, 115 euro

Deze zomerdrop komt in een kleurenspectrum van ingetogen tinten die variëren van zanderig beige tot koolachtig zwart. Bovendien presenteert Vans ook een uitgave van de EVDNT UltimateWaffle voor kinderen. Dankzij de geperforeerde voorvoet in suède en het zachte, ademende mesh op het bovenwerk wordt je kleine koter met deze schoen de onbetwiste futuristische eye-catcher van de speeltuin - en dankzij het hoge draagcomfort van de schoen kan hij zich er na dag na dag mee uitleven. De EVDNT UltimateWaffle is ten slotte ook verkrijgbaar in peuteruitgaven, met zowel een velcrosluiting voor een soepele pasvorm en elastische veters voor een gemakkelijke instap.

Vans EVDNT UltimateWaffle, 115 euro

Vans EVDNT UltimateWaffle, 115 euro

Vans EVDNT UltimateWaffle, 115 euro

Vans EVDNT UltimateWaffle, 115 euro

Vans EVDNT UltimateWaffle, 115 euro

Vans EVDNT UltimateWaffle, 115 euro

Vans EVDNT UltimateWaffle Kids, 70 euro

Vans EVDNT UltimateWaffle Kids, 70 euro