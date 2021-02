Spring is in the air bij Elements of Freedom

Het is lente bij Elements of Freedom! De eerste stukken van de lente zomer collectie 2021 van dit duurzame Amsterdamse modemerk liggen al in de winkel en zijn om vrolijk van te worden. Bloemetjes en andere kleurrijke prints in alle soorten nodigen uit om naar buiten te gaan. Voel je in je element in deze mooie en comfortabele kledingstukken.

Bloemetjes

Jurken en blouses met bloemenprints zijn een terugkerend onderdeel in de Elements of Freedom collecties. Ook deze keer heeft ontwerpster Audrey Nuchelmans met haar fantastische intuïtie voor bijzondere prints weer mooie stoffen bij elkaar gezocht. In de lente/zomer collectie veel items met kleine bloemetjes in verschillende kleuren. Daarnaast maken ook de vertrouwde dierenprints onderdeel uit van de collectie. Een nieuwe toevoeging is een bruine, lichtglanzende stof met witte stippen waar een schitterende lange jurk van is gemaakt. Alle stoffen zijn duurzaam, omdat ze gerecycled zijn, of omdat ze gemaakt zijn van milieuvriendelijke materialen, zoals bijvoorbeeld het soepel vallende Ecovero viscose.

Truitjes en vestjes

Het Robin truitje begint al een echte klassieker te worden en verschijnt in een aantal nieuwe kleuren. De Robin past bij bijna alles. Draag hem over of onder je favoriete jurk of laat hem opvallen met een goede spijkerbroek (zoals bijvoorbeeld de Jolie van Elements of Freedom!). Het truitje geeft jarenlang draagplezier en is het ultieme kledingstuk voor de capsule garderobe. Het comfortabele Lotte vestje met capuchon blijft ook in de collectie en wordt aangevuld met het te gekke Lila wrapvestje.

Reza is terug

Het prijswinnende jack Reza is terug in de collectie, met een andere kleurcombinatie en lichtere tinten. Het jack is een mix van retro vibes met een moderne twist. De Reza heeft dezelfde eigenschappen als een bomberjack, maar met een lichte tweed stof en een kraag met een vrouwelijke touch. De jas is geheel gevoerd en heeft 4 zakken. De jas is helemaal van gerecycled materiaal gemaakt, tot en met de knopen aan toe!

Over Elements of Freedom

Elements of Freedom is een duurzaam fashion label, opgericht in 2014. Op dit moment wordt Elements of Freedom verkocht via vijf agenten en is verkrijgbaar in ruim 80 winkels in vier landen. Daarnaast is het merk online verkrijgbaar via de eigen en andere webshops. Sinds eind 2020 heeft Elements of Freedom een brandstore in de negen straatjes in Amsterdam. Open zodra het mag en nu geopend op afspraak en voor Click & Collect!

Na een periode waarin het product is ontwikkeld en de productielijnen hiervoor staan, is Elements of Freedom klaar om de volgende stap te maken. Ze wil verder groeien, haar verhaal vertellen en vrouwen inspireren op het gebied van bewust kopen en circular fashion. De kleding wordt gemaakt in Europa onder goede arbeidsomstandigheden.