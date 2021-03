SS21 - NOISY MAY INCLUSIVITY FEEDS CREATIVITY

NOISY MAY speelt in op huidige en opkomende trends voor een divers publiek vol free-spirited mensen. Voor hen die inventief, creatief en culturele sferen sneller dan wie dan ook kunnen opnemen. Vernieuwend blijven in de manier van het communiceren van het merk is belangrijk voor het NOISY MAY team, die hun marketing aanpak in 2020 hebben omgedraaid.

‘’Voorheen maakten wij altijd beelden voor B2B en weer andere beelden voor B2C, vaak huurden wij een influencer of model in om te schitteren in de campagne. In 2020 hebben wij het helemaal anders aangepakt. Om te beginnen willen wij als merk zo duurzaam mogelijk zijn en alles hergebruiken wat te hergebruiken valt. Nu creëeren wij materialen en beelden die voor alles en iedereen gebruikt kunnen worden. Ten tweede is het voor ons niet meer rendabel om influencers en trendsetters te gebruiken zoals dat voorheen gebeurde. Wij zetten hen nu in om content te produceren voor ons,’’ zegt Katja Hundrup, Hoofd marketing NOISY MAY.

Deze aanpak betekent ook dat NOISY MAY niet meer met speciale productlijnen komt zoals ‘’petite’’, ‘’curvy’’ of ‘’unisex’’. NOISY MAY is er voor iedereen die de perfecte jeans of sweater wil bemachtigen. In het kort is er een nieuwe aanpak voor het maken van content in het NOISY MAY hoofdkantoor.

‘’In plaats van vertellen aan onze doelgroep wat zij moeten doen en hoe ze dat moeten doen aan de hand van onze content, hebben wij de rollen compleet omgedraaid,’’ legt Katja uit. ‘’De mensen die NOISY MAY items dragen, zijn al cool en denken vooruit. Zij hebben een eigen manier van het dragen van trends en ontwikkelen van stijl. Dus, wij hebben contact gezocht met sommigen van hen – degenen die al compleet bij ons passen en hun leven op een inspirerende manier invullen. In plaats van ontwikkelen, luisteren wij nu en laten wij een inclusieve aanpak onze creativiteit aanwakkeren.’’