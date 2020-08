Steve Madden’s Fall/Winter collectie + Roxanne Kwant als ware match

Er is niets “gewoons” aan de Steve Madden Fall / Winter 2020-collectie. Van razend stoere laarzen en sexy slangenprints tot hoogglans herfst musthaves en cognackleurige details! Wil je eenvoudig overstappen naar het volgende seizoen? De klassieke overknees in de nieuwe seizoenskleur zijn zeker een aanrader. Onze Fall/Winter styles zijn makkelijk te combineren met de hotste trends, zo zorg jij keer op keer voor een statement. Met deze geweldige stijlen en de samenwerking met presentatrice en online personality Roxanne Kwant zorgt het Amerikaanse schoenenmerk ervoor dat iedereen het komende seizoen rockt!

Roxanne Kwant weet zich te onderscheiden door haar onbevangen benadering en directheid. Eigenschappen die perfect aansluiten bij Steve Madden. Roxanne neemt geen blad voor haar mond en weet met humor haar publiek voor zich te winnen. Van jongs af aan droomt ze al van een carrière in de spotlights. Ze kwam in een kring van vrienden en kennissen terecht die zich dagelijks bezighouden met online content maken en dit inspireerde haar om zelf aan de slag te gaan met content creatie en presenteren. In samenwerking met Steve Madden Europe laat Roxanne haar favoriete, gevarieerde en gewaagde stijlen zien van deze nieuwe Fall Winter collectie en haar persoonlijkheid en love for the brand maakt haar een true match.

Van vrouwelijke classy silhouetten tot stoere platforms, Roxanne haar uitgesproken style past iedereen. Naast het gebruik van de mooiste materialen en opvallende details heeft iedere style casual aardtinten: dé trend van dit seizoen. Door het gebruik van feilloze casual kleuren maar toch stoere styles, vloeien Roxanne’s vrouwelijke style en de badass spirit van Steve Madden perfect samen tot Rox’ favorites!

“Steven Madden sluit perfect aan bij mijn excentrieke stijl. Ja, de hakken zijn hoog – maar ze zijn mooi en zo comfortabel dat ik ze iedere dag wil dragen!”

De Steve Madden Fall / Winter 2020 collectie is vanaf half augustus 2020 verkrijgbaar in de winkels en online op www.stevemadden.eu. Hurry voordat het te laat is!