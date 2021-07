Studenten dragen bij aan digitalisering retailers en winkelgebieden met Hype Lab

Hoe ga je als retailer om met een steeds veranderende markt? Hoe zorg je ervoor dat het bezoeken van jouw winkel aantrekkelijk blijft voor de consument, zodat ze meer lokale binding krijgen met je winkelgebied? Hoe kan je jezelf blijvend ontwikkelen en je skills up to date houden? Op deze vragen geeft Future Proof Retail antwoord door middel van verschillende proeftuinen die als onderdeel van de Retailagenda drie jaar geleden zijn opgestart. Eén van die living labs is het zogenaamde HYPE lab, een samenwerking tussen verschillende hogescholen, ROC‘s, retailers, winkelgebieden, technologische bedrijven en overheden. Doel? Het digitaliseren van de retailer en winkelmedewerker en een loyalere consument. Vijf winkelgebieden hebben inmiddels meegedraaid in het project. De coördinatie en het projectmanagement van HYPE lab ligt bij TMO Fashion Business School.

HYPE lab is een proeftuin gericht op digitalisering van de retailer en ter verhoging van de loyaliteit aan winkelgebieden. De doelstelling van HYPE lab voor voorjaar 2021 was om in vijf winkelgebieden (Laakkwartier Den Haag, De Julianabaan, Leidschendam Centrum, De Parade Nootdorp en Pijnacker Centrum) zoveel mogelijk retailers te digitaliseren. De focus is daarbij gelegd op een zogenoemd Multistore Platform met winkelgebiedsapps - ontwikkeld in samenwerking met bViva mobile - waarmee consumenten kunnen communiceren, sparen en shoppen bij hun favoriete winkels d.m.v. Click & Collect. Retailers werden met behulp van financiering door verschillende stakeholders extra gefaciliteerd met smartphones om makkelijk content te kunnen maken en met tablets op de toonbank zodat consumenten makkelijker konden sparen.

Er is veel marketing ingezet, zowel cross sellings als collectieve events, om de samenwerkingsbereidheid tussen retailers te testen en consumenten te stimuleren om met hulp van de gebiedsapps de winkelgebieden vaker te bezoeken. Ook zijn er pilots geweest op productniveau zoals een speciale Moederdagbox (in Leidschendam Centrum, red.). Met in totaal 97 retailers zijn er van april tot en met juni labexperimenten uitgevoerd en ruim 2000 consumenten hebben de vijf gebiedsapps gedownload.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek met retailers bleek dat vooral na 6 weken frequente begeleiding door studenten en meerdere HYPE labs de meeste retailers zelfstandig creatieve content konden maken voor de gebiedsapps. De inzet van de totaal 23 TMO-studenten, in Den Haag ook in samenwerking met studenten van ROC Mondriaan, is daarbij aanzienlijk geweest. De marketingtesten hebben aangetoond dat ruim 50% van de retailers een samenwerkingsbereidheid heeft en dat de consumenten meer betrokkenheid en beleving willen.

Toolkit

HYPE lab heeft een TOOLKIT 1.0 opgeleverd voor centrummanagers met inspirerende contentideeën en kant en klare marketingformats om hun winkelgebieden te kunnen managen, de retailers te laten samenwerken en bezoekers meer te binden met hun lokale winkelgebied. Denk ook aan verdere activatie van de gebiedsapps en het verder kunnen opschalen naar meer retailers en/of winkelgebieden.

Er zijn ideeën om de komende tijd HYPE lab verder te verbeteren in dezelfde winkelgebieden maar ook in nieuwe winkelgebieden en daarmee zoveel mogelijk retailers te digitaliseren, zodat zij en hun winkelgebieden futureproof zijn en blijven.