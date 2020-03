Studio Job ontwerpt zomercollectie voor HEMA

Amsterdam, maandag 16 maart 2020 - Studio Job slaat de handen ineen met HEMA voor een bonte zomercollectie. Het designlabel combineert functionaliteit met conceptueel design en komische prints voor een volledige zomerlijn. Zo maken HEMA en Studio Job functionele en betaalbare designitems beschikbaar voor het grote publiek deze zomer.

De Summer disaster - collectie

De zomercollectie die Studio Job speciaal voor HEMA ontwierp ,‘Summer disaster’ -collectie, is geïnspireerd op de bloopers van de zomer. Men moet daarbij denken aan de té hete temperaturen, smeltende ijsjes, wespen en muggen, worstjes die verbranden op de BBQ en zeeën vol gevaarlijke haaien en enge kwallen. Studio Job heeft met een creatieve twist al deze elementen gecombineerd in kleurrijke en typische ‘Studio Job-printen' om zo een collectie te ontwerpen bestaande uit twee themas: Eating Outside en Beach Life.

De Studio Job x HEMA-collectie is vanaf 14 april verkrijgbaar in de HEMA-winkels en via hema.nl

Job Smeets: "In 2020 staat er veel op de planning voor Nederland en zullen er vele internationale evenementen gehost en bezocht gaan worden: Eurovisie Songfestival, Formule 1 in Zandvoort, UEFA EURO 2020 en natuurlijk alle muziekfestivals in Nederland. Kortom, genoeg om buiten van te genieten. Wij hebben daarom verrassende humor toegevoegd aan een collectie van items voor op het strand, in de tuin en overal waar je vrije tijd doorbrengt eigenlijk."

"BBQ's die in de fik staan, haaien voor de kust, smeltende ijsjes en kwallenprints. Dit alles komt terug in onze collectie voor HEMA. Ik heb mij voornamelijk beziggehouden met de prints op de Studio Job x HEMA-zomercollectie. Daarbij heb ik gekeken naar iconische elementen voor de zomer, zoals de klassieke gestreepte strandparasols, deze lijnen heb ik meermaals terug laten komen in de collectie", aldus Nynke Tynagel

Eating Outside

Het thema Eating Outside is speciaal ontworpen voor degene die het liefst buitenshuis eet zodra het kwik begint te stijgen. In de zomer stromen parken en stranden vol met iedereen die zo lang mogelijk van het warme weer wilt genieten. Studio Job heeft daarvoor functionele producten gecreëerd met daarover heen het humoristische "Studio Job-sausje". Zo maak je de BBQ of picknick nog leuker deze zomer.

Beach Life

Het Beach Life-thema zijn items die te gebruiken zijn: op het: strand, op de camping, en natuurlijk op festivals. Items zoals: teenslippers, bikini's, strandballen, koeltassen en beach tennis-sets kunnen dan niet ontbreken. "Wij hebben naar deze onmisbare items gekeken zoals HEMA dit normaal ook doet, hoe maken we dit nog beter en nog leuker. Vervolgens hebben wij hier onze kenmerkende Studio Job -draai aan gegeven", aldus Smeets.