Superga x Marco de Vincenzo : 2 sneaker essentials om de lente in huis te halen

SUPERGA X MARCO DE VINCENZO, SNEAKERSENSATIE OP Z'N ITALIAANS

De sneakercollab van het seizoen is op en top made in Italy. Het Italiaanse footwearmerk Superga klopt opnieuw aan bij modeontwerper en landgenoot Marco de Vincenzo voor twee paar cutting edge tennisschoenen die in première gingen tijdens Pitti Uomo lente-zomer '20. De twee zijn niet aan hun proefstuk toe, de SS20-capsule is reeds het derde wapenfeit getekend door de twee Italiaanse power houses.

Superga x Marco de Vincenzo, Fisherman's Shoes, 305 euro

Marco de Vincenzo maakt sinds zijn debuut in 2009 naam en faam in de mode-industrie met een subversieve beeldtaal en doorgedreven zoektocht naar innovatie. Net daarom gaf het iconische sneakerlabel Superga, dat het licht zag in 1911, de designer tot tweemaal toe carte blanche om een nieuwe invulling te geven aan enkele emblematische modellen van het huis.

Superga x Marco de Vincenzo, Ankle Boots, 350 euro

Na twintig jaar expertise en dit tien jaar aan het hoofd van zijn eigen label, breidt Marco de Vincenzo voor lente-zomer '20 zijn ready-to-wearlijn uit met een eerste collectie voor heren. Hiervoor trok hij, hoe kan het ook anders, naar het Florentijnse Pitti Uomo, sinds jaar en dag dé mannenmodebeurs met een reputatie voor vooruitstrevende menswear tot ver buiten Italië. Zijn debuutcollectie is een ode aan de everyday superhero die schippert tussen gematigde rigeur en explosieve kryptonite.

Die moderne superheld zet de lente in met een stevige tred dankzij Superga. De doorgaans veelal passe-partout sneaker transformeert aan de hand van Marco de Vincenzo tot must-have van het seizoen. Het eerste paar hi-top baskets in katoen laat zich opmerken door de keuze voor spraakmakende veters, een ronde tip en een kartelzool in rubber. Het tweede paar in fisherman's canvas wordt vervolledigd door rubberen inserts, contrasterende riempjes en alweer, een kartelzool. Superga en Marco de Vincenzo plooien terug op Italiaanse knowhow van design tot productie en lieten de capsulecollectie dan ook integraal vervaardigen in Italië.

OVER SUPERGA

Het Italiaanse Superga werd in 1911 opgericht in Turijn en buigt zich sindsdien over de productie van hoogwaardige footwear. In 1925 commercialiseert het label wereldwijd de eerste tennisschoen met het iconisch 2750 model, instant herkenbaar door de zool in gevulkaniseerd rubber en een veelzijdige waaier aan kleuren en materialen. Founder Walter Martiny vertrok hiervoor vanuit de persoonlijke ambitie om voor zijn partner, een fervente tennisster, een schoen te creëren die zowel op als naast het tennisveld comfort bood.

Superga staat synoniem voor een ongebreidelde levenslust die eigen is aan het Italiaanse denkgoed. Filmische taferelen op een Vespa met de haren in de wind of een zonovergoten terras met een zonnebril op de neus zijn nooit veraf in de beeldtaal die het label uitdraagt. Het mythische 2750 model is tot op heden onveranderd gebleven; de tennisschoen vermengt met verve uiteenlopende invloeden en tijdperken: de retro fifties look, de flair van een zondag op het platteland of de fashionista op zoek naar de laatste trends, stuk voor stuk 100% Superga. Spraakmakende collabs met de Olsen twins, Alexa Chung, Rita Ora of Abbey Lee onderstrepen hoe het heritage label steeds de vinger aan de pols houdt en nieuwe generaties blijft begeesteren met eenzelfde iconisch model. Superga verenigt draagcomfort, bestendigheid en design met de nodige sprezzatura.

OVER MARCO DE VINCENZO

Net achttien verhuist de piepjonge Marco de Vincenzo, geboren in Messina, naar Rome om er mode te studeren aan het Instituto Europeo del Design. Drie jaar later vindt de ontwerper in sneltempo z'n weg naar Fendi, waar hij de lederwaren overziet. In 2009 lanceert hij een eigen label en sleept hij de Who Is On Next Award binnen, uitgereikt door niemand minder dan Vogue Italia. Een partnership met luxeconglomeraat Louis Vuitton Moët Hennessy laat hem toe om zijn gerenommeerde ready-to-wearlijn internationaal te ontplooien. Vandaag wordt Marco de Vincenzo gezien als een van de meest vooruitstrevende en innoverende made in Italy namen in de mode. Zijn inherent zin voor dialectiek en contradictie uiten zich in een continue zoektocht naar vernieuwing.