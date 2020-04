Superga x Mira Mikati: kleurrijk en speels de zomer tegemoet

Het Italiaanse footwearmerk Superga dompelt zich deze lente onder in het kleurrijke en ongerepte universum van ontwerpster Mira Mikati. De twee debuteren een bonte capsulecollectie in gelimiteerde oplage om de lente vol joie de vivre in te zetten.

De twee wagen zich aan hun eerste gezamenlijke wapenfeit: een moderne interpretatie van Superga's emblematische 2750 model. De rond om rond witte tennisschoen is onherkenbaar. We zien regenboogkleurige pailletten, broderie, chevron, veters in helblauw metallic of afgewerkt met houten parels en vooral kleur, veel kleur. More is more, zo blijkt. De exclusieve capsule breit lustig verder op het bohemian elan van Mikati's lente-zomer '20-collectie.

"Samenwerken met Superga is als een droom die uitkomt. Als tiener droeg ik het klassieke model in een waaier aan kleuren, en dat is eigenlijk nooit veranderd. Om datzelfde paar nu te mogen transformeren tot drie bonte, speelse sneakers, noem het gerust intens geluk. In de toekomst gaan we nog een stapje verder: binnenkort kunnen klanten de beaded variant zelf customizen met parels naar keuze. Zo wordt elk paar een pièce unique."

- Mira Mikati

Superga x Mira Mikati zag het licht en het grote publiek tegemoet tijdens de opening van Mikati's flagshipstore in Londen in maart. De capsulecollectie is vanaf nu verkrijgbaar via de webshop van Mira Mikati en via geselecteerde multimerkenboetieks als Cabana Canary, Farfetch en Shopbop.

De prijzen van Superga x Mira Mikati variëren tussen 337 et 440 euro.

OVER SUPERGA

Het Italiaanse Superga werd in 1911 opgericht in Turijn en buigt zich sindsdien over de productie van hoogwaardige footwear. In 1925 commercialiseert het label wereldwijd de eerste tennisschoen met het iconisch 2750 model, instant herkenbaar door de zool in gevulkaniseerd rubber en een veelzijdige waaier aan kleuren en materialen. Founder Walter Martiny vertrok hiervoor vanuit de persoonlijke ambitie om voor zijn partner, een fervente tennisster, een schoen te creëren die zowel op als naast het tennisveld comfort bood.

Superga staat synoniem voor een ongebreidelde levenslust die eigen is aan het Italiaanse denkgoed. Filmische taferelen op een Vespa met de haren in de wind of een zonovergoten terras met een zonnebril op de neus zijn nooit veraf in de beeldtaal die het label uitdraagt. Het mythische 2750 model is tot op heden onveranderd gebleven; de tennisschoen vermengt met verve uiteenlopende invloeden en tijdperken: de retro fifties look, de flair van een zondag op het platteland of de fashionista op zoek naar de laatste trends, stuk voor stuk 100% Superga. Spraakmakende collabs met de Olsen twins, Alexa Chung, Rita Ora of Abbey Lee onderstrepen hoe het heritage label steeds de vinger aan de pols houdt en nieuwe generaties blijft begeesteren met eenzelfde iconisch model. Superga verenigt draagcomfort, bestendigheid en design met de nodige sprezzatura.

OVER MIRA MIKATI

Mira Mikati werd van jongs af aan ondergedompeld in de wondere wereld van de mode. Op jonge leeftijd reist ze de modeweken van Milaan en Parijs af aan de zijde van haar moeder, een fervente fashionista. Zo moeder, zo dochter: Mira volgt opleidingen modeontwerp aan het gerenommeerde ESMOD in Parijs en de al even prestigieuze Central Saint Martins in Londen.

In 2015 stampt Mira met succes een eigen label uit de grond en in de etalage van een van 's werelds meest illustere concept stores, Colette. Haar optimistische en dynamische ontwerpen vinden gading bij een internationale schare vans om u tegen te zeggen. Namen als Beyoncé en Rihanna krijgen maar geen genoeg van Mira's idiosyncratische creaties.

Van meet af aan verenigt Mikati haar liefde voor kunst in haar ready-to-wearcollecties: haar debuutcapsule is een kruisbestuiving tussen kunst en mode in tandem met kunstenaars als Darcel Disappoints, Kaws, Jack Pierson en Mr.

In 2020 opent Mira Mikati een Londense flagshipstore, Happy House: een toevluchtsoord vol welbehagen waar men terecht kan voor mode, food en kunst. Mira slaagt erin in die oppervlakte van 74m² haar visie op het leven neer te zetten: Happy House is een plek om te winkelen, te herbronnen en bovenal, te ontdekken waar continu geluk primeert.