Swarovski creëert een sprankelend verlangen met zijn zomercollectie vol tropische glamour

Deze zomer nodigt Swarovski je uit om jouw tropische wens te vinden in een collectie die is geïnspireerd op de aanstekelijke energie en levendige sfeer van het seizoen. De zomer is een tijd om toe te geven aan je zintuigen en de exotische designs van de Collectie geven je nu nog meer glamour door te spelen met kleur, sprankeling en textuur. Via de zomercollecti laat Swarovski een sprankelende nieuwsgierigheid, aantrekkingskracht en verlangen in je ontwaken en nodigt het merk je uit om een tropisch paradijs te ontdekken

Het belooft een zwoele zomer te worden als het van Swarovski afhangt. De zomercollectie en -campagne zijn geïnspireerd op de aanstekelijke energie en levendige sfeer van het seizoen en vertellen een verhaal over energie als bron van aantrekkingskracht dankzij de kracht van sprankelend kristal. Aan het einde van zijn reis door het seizoen lente/zomer 2020 nodigt Swarovski klanten uit om de buitenissigheden en glamour van een exotische zomer in de tropen te ontdekken: boordevol avontuur en kleur, echt een lust voor het oog.

De zwoele zomerse sfeer komt goed tot zijn recht in deze collectie, compleet met ingetogen designs en opvallende stukken. De sieraden zijn geïnspireerd op de tropen en roepen met hun levendige regenboogtinten beelden op van weelderig begroeide regenwouden, een stralende zon, blauwe oceanen en palmbomen die heen en weer schommelen in een zomers briesje. De trendy silhouetten bieden een spektakel van flora, fauna en tropische vogels, die je allemaal glamoureus laten stralen naarmate het hoogtepunt van de zomer nadert. Felgroene en roze tinten vormen een prachtig contrast met de rijke gouden en koele zilveren tinten van de enorme designs, lange oorsieraden en veelkleurige colliers. De exotische papegaai is de ster van de collectie en doet dienst als glamoureus embleem van het seizoen, klaar om de show te stelen.

Earrings €169

Opvallende, neotropische silhouetten stralen de energie en kleur van de zomer uit. Een aantal exotische designs, waaronder bladeren, bloemen en exotische vogels zijn vormgegeven in een kleurenpalet met subtiele tot levendige kleuren die het licht perfect weten te vangen.

Stylingtip: Combineer de lange oorsieraden met een cocktailring en armband uit de collectie voor een avondje uit vol glamour.

Necklace €129

De invloed van de natuur blijft een rijke inspiratiebron voor het seizoen. STUNNING is ontworpen naar het evenbeeld van gatenplanten, tempelbomen en olijfbladeren. Symbolische planten die het goed doen in warmere klimaten. Deze verfijnde sieraden zijn verfraaid met sprankelende Swarovski kristallen die schitteren bij elke beweging. Deze elegante accessoires wil je binnen no-time elke dag dragen.

Stylingtip: Creëer laagjes van de verfijnde colliers voor een prachtige look voor overdag of combineer ze met de lange oorsieraden voor meer glamour in de avond.

De tropische trend komt opnieuw naar voren in de sprankelende SHIMMERING collectie. Grote en extravagante silhouetten worden omgeven door felle kleuren en gecontrasteerd met donkere tinten voor een levendige voorstelling van de exotische papegaai.

Stylingtip: Laat de sieraden voor zich spreken. Draag het Shimmering collier met een aantal statementringen voor een opvallende look die de zomerse sfeer uitdraagt.

Ring set €299

SPECTRUM SHINE is geïnspireerd op de kleuren van de regenboog en de stukken uit deze collectie bevatten ze allemaal. Het natuurverschijnsel staat symbool voor geluk en optimisme maar ook voor respect, gelijkheid en diversiteit, wat deze bijzondere collectie nog meer betekenis geeft.

Stylingtip: Draag meerdere ringen uit de veelzijdige Spectrum ringenset samen voor een stijl die opvalt of draag ze afzonderlijk en laat ze voor zich spreken.

Earrings €299

De SPECTACULAR collectie straalt een urban aantrekkingskracht uit dankzij een opvallende interpretatie van de ketentrend. Speelse designs met een scala aan opvallende zomerse kleuren, verkrijgbaar in verschillende maten, vormen en uitvoeringen. Het pronkstuk van de collectie is de enorme broche met glinsterende bollen in Pointiage®-zetting die het sprankelende design de nodige kleur geven.

Stylingtip: Elk sieraad is spectaculair genoeg om afzonderlijk te dragen, voor een ultraglamoureuze look waarmee je een statement maakt.

