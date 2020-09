Tamaris lanceert duurzame collectie

Tamaris reageert met de nieuwe GREENSTEP-collectie op de uitdagingen van deze tijd met een uitbreiding van zijn portfolio met tijdloze schoenen die op een middelenbesparende manier geproduceerd worden.

Schoenenmerk Tamaris viert de uniekheid en individualiteit van elke vrouw. Hun missie: schoenen die elk moment perfect maken en die vrouwen helpen om hun diversiteit te uiten. Maar Tamaris wil ook rekening houden met het feit dat we geconfronteerd worden met een van de dringendste uitdagingen van onze tijd: de gevolgen van de klimaatverandering, de schaarste van water en hulpbronnen en een onevenwicht in sociale en ethische normen. Hun doel? Een zo groen mogelijke 'schoenafdruk' achterlaten. Die opdracht klinkt veel eenvoudiger dan ze eigenlijk is, aangezien schoenen een zeer complex product zijn. Slechts weinig mensen zijn zich ervan bewust uit hoeveel individuele delen een schoen bestaat. Een gemiddelde sneaker vereist tientallen individuele onderdelen. Dat is een lange lijst als ze allemaal verantwoord toegepast moeten worden. Met de Tamaris GREENSTEP-collectie hebben ze een eerste stap gezet en een aantal van deze individuele componenten duurzamer gemaakt. In de geest van duurzaamheid wil het merk die weg bewust niet in een sprint afleggen, maar als een marathon, stap voor stap.

Jens Beering, CEO van de Wortmann Group: “Als familiebedrijf nemen we al jaren onze verantwoordelijkheid en nemen we al verreikende maatregelen om ons verbruik van water, energie en andere hulpbronnen te verminderen, om afval te voorkomen en klimaatverandering tegen te gaan. Natuurlijk is het pad naar meer duurzaamheid makkelijker samen te effenen. Daarom willen we het samen met onze eindconsumenten en zakenpartners afleggen, door in dialoog te treden. We willen weten waarin ze geïnteresseerd zijn en welke producten ze geren. Ons doel is om samen te leren en onszelf elke dag te verbeteren, of het nu gaat om processen of productontwerp. Duurzaamheid begint op kleine schaal - voor iedereen en bij elke stap.”

De stappen die Tamaris al heeft gezet

Om de milieu-impact van het transport van hun producten te verminderen, worden Tamaris-schoenen voornamelijk over zee vervoerd, waardoor het gebruik van CO2-intensieve luchtvracht wordt vermeden. Tamaris is in 2016 ook overgestapt op klimaatneutraal transport van zijn verpakkingen. Dankzij de juiste dienstverleners kunnen ze zo jaarlijks duizenden ton CO2 compenseren.

Uit principe gebruikt Tamaris enkel en alleen leder dat een bijproduct is van de vleesproductie. Voor alle schoenen uit de Tamaris GREENSTEP-collectie werkten ze alleen met leerlooierijen die wereldwijd gecertificeerd zijn met het hoogste kwaliteitsniveau ‘Gold’ volgens de normen van de Leather Working Group (LWG).

Tamaris werkt hard aan de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe gerecyclede of duurzame materialen die dezelfde eigenschappen hebben als hoogwaardig leer. Voor sommige van hun modellen gebruiken ze daarom het innovatieve materiaal AppleSkin™. Om het materiaal te produceren, wordt het afval van de industriële verwerking van appels verder verwerkt en samen met PU op een stof aangebracht. AppleSkin™ is dus een materiaal waarbij fossiele grondstoffen worden vervangen door appelresten. Het past dan ook optimaal in een veganistische levensstijl.

De GREENSTEP-collectie

Tamaris GREENSTEP is geïntegreerd in de merkarchitectuur als een collectie van tien duurzaam ontwikkelde modellen, in prijsklassen van € 59,95 tot € 120,00. Alle modellen worden vervaardigd aan de hand van verantwoorde processen op het vlak van productie en levering. Bovendien komt de verantwoorde aanpak ook tot uiting in de schoen zelf, door het gebruik van gerecyclede pet en lijmen op waterbasis, en wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen leer en innovatieve materialen zoals AppleSkin™.

Meer informatie over de collectie en de materialen vindt u in de video hieronder. >