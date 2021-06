Tennisfanaten opgelet: UNIQLO lanceert nieuwe zomer 2021 GameWear-collectie in samenwerking met Roger Federer en Kei Nishikori

Replica GameWear verkrijgbaar in twee drops op 21 juni en 19 juli

Amsterdam —Internationale retailer UNIQLO kondigt vandaag aan twee nieuwe replica GameWear stijlen te lanceren die de komende maanden door haar Global Brand Ambassadors Roger Federer en Kei Nishikori gedragen zullen worden. De 2021 Wimbledon Championships* looks zullen gelanceerd worden op maandag 21 juni in de UNIQLO-winkel aan de Kalverstraat en online. Aanvullend hierop zullen de "UNIQLO 20" items op 19 juli exclusief gelanceerd worden middels uniqlo.com.

Beide GameWear modellen zijn ontwikkelend in het UNIQLO Paris R&D Center onder leiding van Christophe Lemaire, in nauw overleg met de atleten. In het ontwerp is gekeken naar de kenmerken van het toernooi, de tennisbanen en de individuele competitiestijl. De replica wear line-up bestaat uit items voor heren en kinderen. Daarnaast zal Federer’s iconische “RF”-cap beschikbaar zijn in limited edition kleuren.

Roger Federer in een reactie: "Ik ben enorm blij dat ik door mijn voorbereiding op twee van mijn favoriete evenementen kan spelen en mijn nieuwe UNIQLO-outfits kan laten zien. Voor Wimbledon vind ik dat de groene en blauwe details een mooi accent zijn op het iconische terrein. Het helpt me om me meteen thuis te voelen binnen een toernooi dat me zo nauw aan het hart ligt. Het dragen van de kleuren van mijn land op het wereldtoneel maakt mij ontzettend trots. Ik wil het team van UNIQLO bedanken voor hun steun om dit mogelijk te maken.”

Kei Nishikori in een reactie: “Mijn Grand Slam-debuut was op Wimbledon, dus het is een toernooi waar ik goede herinneringen aan heb. Ik wil mijn waardering uitspreken voor alle mensen die hebben gewerkt om dit evenement na twee jaar mogelijk te maken, en ik hoop krachtig spel te laten zien. Ik zal later in 2021 ook deelnemen aan speciale wedstrijden en de rode "UNIQLO 20"-kleding is een ontwerp dat me tijdens de competitie zal aanmoedigen. Ik zal mijn best doen om mijn fans te inspireren hun dromen te verwezenlijken.”

2021 Wimbledon Championships Game Wear Models

Roger Federer model

Het Roger Federer-model is een stijlvol ontwerp met een verfijnd lijnruitpatroon op een strakke, witte basis. Lichtblauwe en groene accenten sieren nonchalant de kragen en mouwen. Het gebruik van meshing zorgt voor ademend vermogen en comfort bij hete zomerse omstandigheden.

Kei Nishikori model

De gamewear van Kei Nishikori heeft subtiele gele lijnen langs de lichaamszijde om een flitsende indruk te geven tijdens het spelen. Het nekgedeelte van de kraag en lichaamsflanken hebben een mesh-constructie die effectief warmte afgeeft en comfort tijdens het spelen ondersteunt De items zijn eenvoudig met de focus op functionaliteit.

UNIQLO 20 Game Wear Models

Roger Federer model

Het Roger Federer-model is een combinatie van stralend rood en een ingetogen lijnruitpatroon. De accenten langs de kraag en mouwen, die kenmerkend zijn geworden voor Federer GameWear-ontwerpen, zijn wit, zodat dit aangenaam contrasteert met de felle kleur rood. Er is een zeer ademende meshing verwerkt om de beste prestaties van de speler te ondersteunen.

Kei Nishikori model

De game wear van Kei Nishikori heeft opvallende grijze en witte lijnen die de sterke speelstijl van Nishikori weerspiegelen. Om maximale ondersteuning te bieden tijdens midzomerspelen waarbij atleten zwaar transpireren, zijn de halslijn en rug voorzien van een mesh-constructie om weerstand te bieden tegen hete omstandigheden.

DRY-EX gemaakt van gerecycled polyester voor de game wear en replica hiervan

Een van de duurzaamheidsinitiatieven die bij UNIQLO worden nagestreefd, is de ontwikkeling van DRY-EX-producten gemaakt van polyestervezels die zijn gerecycled uit PET-flessen. Dit unieke materiaal is mogelijk gemaakt door een samenwerking met Toray Industries, een van 's werelds beste vezel- en materiaalinnovatiebedrijven. Nieuwe filtertechnologieën om onzuiverheden in gerecyclede PET-flessen te verwijderen, maken de productie van hoogwaardige vezels mogelijk. Het nieuwe materiaal behoudt de vochtafvoerende functionaliteit van DRY-EX, terwijl het een niveau van comfort biedt waardoor spelers op hun best kunnen presteren.