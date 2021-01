The Clothed premium basics

Een goede garderobe bestaat uit klassieke basisstukken aangevuld met modieuze en eigentijdse ontwerpen.

De nieuwe generatie vrouwen is op zoek naar items die functioneel en comfortabel zijn. ‘Het zijn all-time-favourites’ en dat is precies waar wij ons op richten:

Basics van de beste kwaliteit. Ons belangrijkste criterium is premium kwaliteit maar minstens zo belangrijk is transparantie en duurzaamheid.

We willen impact maken door aan te bieden wat essentieel is in de garderobe van elke vrouw, mede ervoor te zorgen dat het mooi en duurzaam blijft, zowel in kwaliteit als in ontwerp.

Ook aan de verpakking wordt veel aandacht aan besteed. Onze basics worden niet verpakt in (plastic) polybags maar in mooi vormgegeven green bags van gerecycled papier.

The Clothed is de perfecte basiscollectie van hoogwaardige materialen voor vrouwen tegen eerlijke prijzen, een onafhankelijk distributieapparaat rechtstreeks uit de bron, hoge marge, altijd op voorraad en binnen 24 te leveren via onze digitale B2B module.

Voor Fall-Winter 2021, worden onze runners uitgebreid met de nieuwe seizoen kleuren French oak, Iced Coffee, Sagebrush green, Stellar en Iced grey. Ook komt er een uitgebreidere Knit collectie, een zijde stretch- en een Soft sport programma.