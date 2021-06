THE NORTH FACE – ACTIVE TRAIL

NEVER STOP BEING YOURSELF

Brussel, 27 mei 2021 – The North Face introduceert de Active Trail-collectie. Deze nieuwe collectie – gemaakt met de community als leidraad – is onderdeel van de Never Stop-campagne van het merk. De campagne is een steun voor vrouwen over de hele wereld die geen grenzen kennen en leider durven te zijn, zodat anderen kunnen volgen.

De She Runs It!-community combineert beweging met vriendschap en een goede conditie met sisterhood, en is een hartelijke plek voor iedereen die wil leren voor zichzelf op te komen via sport.

De community is gegroeid door wekelijkse hikes, outdoor fitness-sessies en online lessen en heeft vrouwen uit Londen en daarbuiten aangemoedigd de beste versie van zichzelf te worden.

Tasha Keating, oprichter van She Runs It!, gelooft dat iedereen de kracht kan vinden om te groeien en anderen te helpen dat ook te doen: “Kracht, hart en visie zijn de drijfveren in alles wat we doen om bij iedereen die meedoet aan She Runs It! ondersteuning te bieden voor continue groei.”

De nieuwe Active Trail-collectie is ontworpen met beweging en conditie als uitgangspunt, of het nu gaat om hiken in de heuvels of om work-outs in de stad. In de collectie vind je high-performance zweetafvoerende stoffen om comfort te garanderen onder alle omstandigheden.

Bij de van-top-tot-teen-look hoort ook nieuwe VECTIV™-footweartechnologie, met een unieke zoolarchitectuur om vrouwen krachtig vooruit te helpen, op de trails en in de straten van de stad.

De collectie is nu verkrijgbaar via www.thenorthface.eu. Volg @thenorthface op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van toekomstige collecties.