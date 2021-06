THE NORTH FACE – GLACIER PACK

NEVER STOP LEADING THE WAY

Brussel, 25 mei 2021 – De kunst van het ontdekken vraagt om durf, eerste stappen, dappere beslissingen en moed. Lucy Walker, Daisy Voog en Beatrice Tomasson wisten dat als geen ander en hebben ieder enorme stappen gezet, zodat anderen in hun voetsporen konden volgen.

Lucy Walker was een ervaren avonturier die op bijna honderd expedities ging, werd aangesteld als ‘president’ van de Ladies’ Alpine Club en een legendarische status verkreeg als de eerste vrouw die de top van de Matterhorn bereikte.

Daisy Voog koos er niet voor de Zwitserse Eiger te beklimmen via de normale route, nee, ze beklom zijn uitdagende noordzijde. Daarmee inspireerde ze velen om ook hun grenzen op te zoeken.

Beatrice Tomasson begon op haar 26e met bergklimmen. Zestien jaar later beklom ze de Italiaanse Marmolada via de zuidzijde. De klim werd in die tijd gezien als een van de langste en meest beproevende klimtochten in de Alpen. Tomasson beklom de berg in één dag en zette het idee van kracht en doorzettingsvermogen in de bergen op z’n kop.

Deze drie briljante vrouwen zijn de inspiratie achter de nieuwe Glacier Pack-collectie van The North Face. De collectie is een eerbetoon aan deze iconische beklimmingen en is ontworpen om vrouwen te ondersteunen op elk pad dat zij bewandelen.

De collectie bestaat uit stukken als de Glacier Wind Jacket en VECTIV™ Taraval. De kledingstukken zijn vervaardigd met S.Café®-materiaal, dat wordt gemaakt van gerecycled koffiedik. Daarmee is de collectie niet alleen functioneel, maar ook zeer klimaatvriendelijk.

De Glacier Pack-collectie is nu verkrijgbaar via www.thenorthface.eu.