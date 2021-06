THE NORTH FACE(R): METRO EX

Ontstaan in de natuur, gemaakt voor de stad

Brussel, The North Face® introduceert zijn nieuwste collectie: Metro Ex. De kleding is geïnspireerd door het concept ontdekken en combineert het buitenleven met het leven in de stad. De opvallende designs herdefiniëren je volgende avontuur.

De eerste collectie van Metro Ex heeft speelse prints, met custom sketches van grafisch artiest Jiro Bevis. De prints weerspiegelen de overgang van wolkenkrabbers in groene, natuurlijke omgevingen. Technische details: de items zijn gemaakt van stevig stretch-nylon materiaal en uitgerust met sneldrogende FlashDry™-technologie, speciaal voor gebruik in de stad.

De eerste drop bestaat uit een op graffiti geïnspireerde Lhotse-donsjas, trainingsjack en trainingsbroek in felgeel en blauw, een lavendelkleurige pet en een Bozer heuptasje voor een complete head-to-toe look.

De tweede drop, die in april 2021 uitkomt, bestaat uit exclusieve kledingstukken voor vrouwen, waaronder de Metro Ex-windjas. De jas is gemaakt van duurzaam materiaal en heeft een geweven riem om de jas aan te passen aan elke lichaamsvorm. Ook de Black Box-overall hoort bij de tweede drop, met winddichte finish en versterkte kniepanelen.

De collectie is nu verkrijgbaar via www.thenorthface.eu en in geselecteerde The North Face-winkels. Op de hoogte blijven van toekomstige collecties? Volg @thenorthface op Instagram en Facebook.

