THE NORTH FACE(R): TRAIL LIGHT

Never Stop Asking Why

Brussel, 11 mei 2021 – The North face introduceert de nieuwste drop uit de Never Stop-campagne: de Trail Light-collectie. De collectie is ontworpen om vrouwen te inspireren om de status-quo te doorbreken – een mindset waar The North Face Explorer-teamlid, ultraloper en mensenrechtenadvocate Stephanie Case al langer achter staat.

Stephanie richtte ‘Free to Run’ op, een liefdadigheidsorganisatie met het doel om vrouwen en meisjes in conflictgebieden te stimuleren op een veilige manier meer outdoor-activiteiten te ondernemen; iets dat door velen als gekkenwerk bestempeld werd. Maar Stephanie dacht er anders over. Zij ontwikkelde juist een geheel nieuwe mindset in de bergen en op de trails; een die haar in staat stelde om haar grenzen te verleggen en te ontdekken hoever ze kon gaan.

Sinds 2014 heeft ‘Free to Run’ voor positieve veranderingen gezorgd bij meer dan drieduizend vrouwen en meisjes in conflictgebieden. En de organisatie heeft nog veel meer projecten in de pijplijn.

“Waarom zouden we onszelf grenzen opleggen nog voordat we begonnen zijn?” aldus Case.

De nieuwe Trail Light Running-collectie van The North Face biedt je voeten ultieme steun dankzij haar zweetafstotende eigenschappen, de vederlichte stof en innovatieve VECTIV™-footweartechnologie.

De collectie is nu verkrijgbaar op https://www.thenorthface.eu.

Meer weten over Free to Run? Neem een kijkje op https://freetorun.org/about-us. Voor meer The North Face-nieuws volg je @thenorthface op Instagram en Facebook.