THE NORTH FACE® X SHANTELL MARTIN

Vernieuwde lijnen en archieven

Brussel, 9 september 2021 – The North Face® gaat een samenwerking aan met de in New York gevestigde artieste Shantell Martin. Haar direct herkenbare designs staan stuk voor stuk voor een unieke ervaring voor de artiest én de aanschouwer. Ze zijn al op veel verschillende manieren te zien geweest, waaronder op canvassen en op schoolgebouwen, en ditmaal is de aandacht van Shantell gericht op de archieven van The North Face.

De nieuwe Shantell Martin-collectie is geïnspireerd op de Search & Rescue-lijn van het merk, en is bedrukt met een originele Shantell Martin-print. De vernieuwde kledingstukken symboliseren niet alleen het belang van het overwinnen van uitdagingen, maar ook onze drang om aansluiting te vinden en een community op te bouwen, zonder daarbij onze individualiteit te verliezen.

De opvallende collectie bevat een originele print die terugkomt in verschillende kledingstukken, zoals het Search & Rescue-windjack voor dames, de Sherpa-fleece en Ripstop-windbroek. De kledingstukken met colourblocking, inclusief de Search & Rescue-hoodie voor heren, maken de collectie af.

Shantell gebruikt haar tekenkunsten als medium om de wereld om haar heen te ontdekken en interpreteren. Die gewoonte vormde de basis voor de korte film die is gemaakt om de nieuwe collectie te presenteren.

De film is ontwikkeld in samenwerking met Shantell en toont een kijkje achter de schermen van haar creatieve proces. Daarnaast onderzoekt de film het verband tussen haar artistieke flow en de betekenis van ontdekking. Het is een proces waarvan Shantell gelooft dat het anderen kan inspireren om hun eigen omgeving te ontdekken.

Martin: “De Search & Rescue-archieven van The North Face boden me een platform om te onderzoeken wat ontdekken betekent. Voor mezelf, maar ook voor anderen die net als ik de behoefte hebben om verbinding te maken met de natuur en de wereld om zich heen. Ik ben blij voor iedereen die het werk tot leven heeft zien komen!”

De collectie is vanaf 8 september 2021 verkrijgbaar via www.thenorthface.eu en bij geselecteerde retailpartners. Meer informatie is te vinden op de website of volg @thenorthface op Instagram en Facebook.