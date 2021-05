The Short: Wie wij zijn

Met een berg aan internationale ervaring in de wondere wereld van de boxershorts, startten Claudia de Groot en Sander van Gelder in 2016 The Short. Met één overduidelijk doel: de meest comfortabele en simpelweg fijnst zittende herenshort ooit te ontwerpen. En te produceren.

De jarenlange speurtocht voor de bekende merken. De loyale connecties die zich over de gehele wereld uitspreiden. En de pure passie voor een echt mooi product. Dankzij een welkome combinatie van deze fijne factoren is het daadwerkelijke doel ook bereikt. En is The Short wat het moet zijn. Geen poespas. Maar de meest comfortabele en simpelweg fijnst zittende herenshort ooit gemaakt van het allerbeste materiaal. We zeiden het al.

Voor wie wij dit doen

Voor jou. De zelfbewuste man die geeft om topkwaliteit. En gaat voor stijl. Die niet op zoek is naar een statussymbool. En al helemaal niet iemand is die graag fungeert als uithangbord. The Short is typisch zo’n product waarbij het draait om absolute topkwaliteit. Subtiliteit. En Puurheid.

How we het doen

Door terug te gaan naar de basis. Naar de essentie van ondergoed. Waarbij het puur en alleen zou moeten draaien om comfort, kwaliteit en de perfecte pasvorm. Dus maken we gebruik van top notch materialen. En van slim gepositioneerde naden. Bovendien houden we van duurzaamheid, dus hebben we ervoor gezorgd dat onze shorts lang meegaan. Wasbeurt na wasbeurt. Avontuur na avontuur.

Oh ja. The Short wordt geproduceerd in Europa. Bij de beste onderbroekenfabrikant ter wereld die uiteraard voldoet alle duurzaamheid eisen. Met mensen die weten wat ze doen. En die het belangrijk vinden dat er een mooi product van de band rolt. Mensen die onze passie delen.

Ball support

Dat klinkt niet alleen heel handig. Dat is het ook. En zeg nou zelf: je wilt zelf toch ook gewoon zuinig zijn op je meest waardevolle bezittingen? Precies. Daarom hebben onze boxershorts een heel comfortabel front panel, die bepaalde dingen precies op de juiste plek houden. Da’s niet alleen heel prettig, maar ook best veilig. Halle-f*cking-julah!

Exceptional Fabric

Wij houden bij THE SHORT niet zo van concessies. En dus gebruiken we alleen de allerbeste kwaliteit katoen. Superzacht, ultra-comfortabel en behoorlijk onverwoestbaar. Zodat je niet alleen kunt genieten van ultiem draagcomfort, maar de shorts ook nog eens extra lang meegaan.

Silk touch

Dankzij een ingenieus (en zelfs een tikkeltje geheim!) wasproces, zijn de draden die wij voor onze boxershorts gebruiken onvoorstelbaar zacht. Als zijde. Of nog beter: als een puntgave dameshand. Die je voorzichtig en liefdevol verzorgd.

Super soft waistband

Een onderschat onderdeel van iedere boxer. Maar iets waar wij goed over na hebben gedacht. De waistband van THE SHORT is ook gemaakt van superzachte maar o zo stevige yarns. Die ervoor zorgen dat de band nooit kan jeuken of enigszins oncomfortabel aan kan voelen. Ook al omdat we deze niet te dik of hoog hebben gemaakt. We zeiden het al: wij houden niet van half werk.

Comfort fit

De vijf belangrijkste kenmerken van THE SHORT zorgen samen voor ons unique selling point. Zoals je dat in mooi Nederlands zegt. De zachtheid, de duurzaamheid, de bijzondere kwaliteit, de doordachte waistband en natuurlijk het front panel voor de beroemde ball support. Samen zorgen ze voor het enige wat je écht wil: ultiem comfort. Simpel.