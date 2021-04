Thelma & Louise L.O.V.E.S. LINNEN in April

Thelma &am...

Deze lente kiest het Antwerpse modelabel Thelma & Louise voor één van haar leading fabrics: Linnen! Een vrouwelijke en eco-friendly stof die perfect is voor verschillende gelegenheden het komende seizoen en tot meer dan 30 jaar kan meegaan. De ademende en biologishe stof vervaardigd uit vlas, een plantaardige textielvezel, biedt een hoge kwaliteit & duurzaamheid.

Thelma & Louise biedt je een prachtige range van kleuren aan zoals; Beige, Caramel, Dark Blue,Light Blue, Khaki & Peach. Ideale kleuren voor de zomer natuurlijk. Ga je voor je zomerse uitstap voor een comfy yet classy look, dan zijn deze linnen pieces een echte musthave in je kleerkast!