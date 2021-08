Tiffany & Co. lanceert een opvallende, nieuwe collectie: "Tiffany Knot"

TIFFANY & CO. LANCEERT DE NIEUWE TIFFANY KNOT-COLLECTIE

Amsterdam,- Een opvallende nieuwe collectie voegt zich bij Tiffany & Co.’s scala aan iconische creaties: Tiffany Knot. Met een knipoog naar de geboorteplaats van Tiffany, zijn de ontwerpen geïnspireerd op een architectonisch symbool uit de straten van New York; de kettingschakel. Tiffany transformeert de bekende industriële vorm in iets dat modern en verfijnd is en implementeert de energie van haar stad in de nieuwe sieradencollectie.

In een stad die karaktersterkte en een onuitgesproken begrip van elkaar afdwingt, zijn New Yorkers individualisten die ook samen deel uitmaken van een groter geheel. Het beheersen van de kunst van het ‘maken’ in New York vereist een sterk zelfgevoel en een bepaalde gemoedstoestand. Dit is de geest achter Tiffany Knot. Het is subversief en gedurfd, gedragen als zowel een statement van rebellie als een talisman van verbinding: connecties met degenen die 'weten' en een connectie met New York zelf.

Met een samenspel van tegenstellingen, contrasteert Tiffany Knot gladde organische vormen met opvallende gekartelde hoeken op armbanden, ringen, kettingen, hangers en oorbellen. Allemaal met het kenmerkende grafische knoopmotief, de 18-karaats geel- en roségouden stijlen en pavé-diamantiteraties. Deze komen samen met slanke rondingen van edelmetaal en puntige randen die een scherpe dimensionaliteit toevoegen.

Het heldenstuk van de collectie is een choker met dubbele omslag die met de hand is gezet met meer dan 300 diamanten, waardoor het ontwerp beweging en dimensie krijgt. Op armbanden met een dubbel wikkeleffect verbergt de 18k gouden knoop de sluiting, waardoor het lijkt alsof het een doorlopend, verbonden ontwerp is. Tiffany Knot weerspiegelt de veeleisende normen die de constante zoektocht van het huis naar innovaties in vakmanschap, nauwgezetheid van vorm en precisie van verhoudingen aandrijven. Tiffany Knot, die in oktober zijn debuut maakt, zal wereldwijd verkrijgbaar zijn in Tiffany & Co.-winkels.