Tijdloos, geraffineerd en fascinerend met Lanvin’s brillencollectie

Lanvin's kenmerkende benadering van moderne verfijning en aandacht voor details ontwikkelt zien we terug in de nieuwste brillencollectie die tot stand gekomen is in samenwerking met Marchon Eyewear. In overeenstemming met de denkwijze van het merk Lanvin en diens rijke geschiedenis, is de nieuwe collectie tijdloos, geraffineerd en fascinerend. Iconisch modehuis

De collectie wordt gekenmerkt door vakmanschap in de fijnste zin van het woord. Dit vertaald zich in karakteristieke silhouetten met voortreffelijke, complexe details. Het luxe assortiment omvat zonnebrillen die gekenmerkt worden door klassieke stijlen en architectonische vormen die met moderne afwerkingen opnieuw uitgevonden zijn. Pilotenmodellen, gedurfde oversized silhouetten, vrouwelijke cat-eye modellen en rijke tonen en kleurcontrasten in luxueuze glazen.

De optische stijlen weerspiegelen de essentie van Lanvin met een aanbod van eenvoudig te dragen vormen en gedurfde, oversized silhouetten. Hoogwaardige materialen, complexe details, slanke lijnen en decoratieve verfraaiingen zijn aantrekkelijk voor iedere consument die van mode, luxe en een van de meest iconische Parijse Maisons de la Haute Couture houdt.

Stijlen uit de collectie

Deze zonnebril, die gedragen werd op de Lanvin SS21 modeshow, is een perfect voorbeeld van de aandacht die het merk besteed aan details en experimentele designs. De structuur is gedurfd, met een zeer grote bovenrand en brede pootjes. De gehamerde en glanzende afwerking van de contouren van de gehele stijl benadrukt het design en maken deze zonnebril tot een must-have accessoire. Het Lanvin logo is in het midden van beide pootjes gelaserd, compleet met decoratieve accenten op de acetaat veeruiteindes om de brilketting aan te bevestigen. €320

Oversized en vrouwelijk, deze luxe zonnebril belichaamd het vintage gevoel van de jaren 80. Het gouden moeder-dochter embleem ligt verhoogd op de brede pootjes. Het benadrukt de speciale band die Jeanne Lanvin met haar dochter Marguerite had. De gedurfde pootjes hebben holle uiteinden waaraan de Lanvin brilketting bevestigd kan worden. €229

Voor het eerst gezien in de Lanvin SS21 modeshow, wordt deze unisex pilotenbril gekenmerkt door moderne updates van een klassieke stijl. Een slank, gedetailleerd design begint op de brug en gaat door tot de pootjes en de veeruiteindes. De pootjes, die het geïntegreerde scharnier verbergen, zijn afgewerkt met decoratieve, holle acetaat uiteinden waaraan de Lanvin brilketting bevestigd kan worden. Het Lanvin logo is op het rechterglas gelaserd terwijl het embleem van het moeder-dochter embleem, op beide pootjes, de look voltooit. €245

Geïnspireerd op de architect en decorateur uit de jaren 20 van de vorige eeuw, Armand-Albert Rateau, wordt met deze vrouwelijke cat-eye zonnebril een statement gemaakt. Het gebogen design van de veren verwijst naar de gebogen details en weelderige decoraties van het typische Art Déco meubilair. Het karakteristieke Lanvin logo is op de pootjes gelaserd en op de acetaat pootjesuiteinden is het iconische moeder-dochter embleem aangebracht. €285

Deze mannelijke pilotenstijl wordt gekenmerkt door slanke, metalen lijnen en een klassiek silhouet. Het onopvallende maar toch onderscheidende "JL"-logo stelt de initialen van Jeanne Lanvin voor en is vervaardigd van twee metalen pinnen op de bovenkant. Het gelaserde Lanvin logo is als merkdetail op beide pootjes aangebracht. €245

Ontworpen met een dikke acetaatconstructie wordt met dit vrouwelijke, optische cat-eye model een gewaagd statement gemaakt. Het gouden moeder-dochter embleem is op beide pootjes aangebracht terwijl het gouden Lanvin logo op het links gedragen uiteinde geplaatst is. De vrouwelijke Lanvin brilketting kan aan de holle uiteinden bevestigd worden. €230