TikTok zusjes Nour & Fatma ontwerpen 'Better Together' collectie voor JBC

Nour en Fatma Daghbouj zijn niet de doorsnee 18- en 19-jarige meisjes. De ambitieuze zusjes zijn met hun bijna half miljoen volgers op TikTok over de hele wereld bekend als de dansende zusjes. Daarnaast zijn ze niet weg te slaan van Instagram, presenteerden ze reeds hun eigen mini tv-serie, ambiëren ze een professionele DJ-carrière en krijgen ze nu de kans om één van hun grootste dromen waar te maken. Ze ontwierpen namelijk een volledige collectie voor hun fans in samenwerking met het Belgisch familiebedrijf JBC. Met de 'Better Together' collectie zetten ze hun speciale band in de kijker en moedigen ze hun TikTok-fans aan hetzelfde te doen met hun eigen broers, zussen, vrienden en vriendinnen.

JBC richt zich zoals steeds tot families met deze collectie, en met de samenwerking met Nour en Fatma willen ze de unieke band tussen zussen extra onder de aandacht brengen. De relatie tussen de zusjes is dan ook het voorbeeld bij uitstek van een bijzondere en onafscheidelijke band. Het platform TikTok heeft hierop een grote positieve invloed, zoals ook in meer en meer gezinnen TikTok een belangrijke rol begint te spelen. Voor ouders vormt het een opportuniteit om te connecteren met hun kinderen op een creatieve en interactieve manier. JBC wil met deze samenwerking dan ook families en zusjes van over heel Vlaanderen dichter bij elkaar brengen.

Een droom die uitkomt

Een eigen collectie ontwerpen was de grootste meisjesdroom van Nour en Fatma. JBC zet zich steeds in voor lokale talenten en maakt deze droom waar voor hen. Voor de collectie zochten Nour en Fatma de inspiratie in hun eigen kleerkast. De stuks in de collectie zijn volledig gebaseerd op hun eigen unieke stijl en persoonlijke favoriete stuks, wat de collectie toegankelijk maakt voor veel van hun fans, die ze zelf hun 'babes' noemen. Gebreide truien in roze en blauw, speelse curduroy rokjes in warme pasteltinten en matching overhemden. Keuze genoeg om te twinnen in stijl! "

"Dit was onze grootste meisjesdroom, een eigen collectie lanceren. We waren dan ook super blij toen we te horen kregen dat JBC wou samenwerken met ons om deze droom waar te maken. Teamwork makes the dream work!"

Meiden met een hart voor dieren

Net zoals voor JBC, zijn ook voor Nour en Fatma duurzaamheid en het welzijn van dieren belangrijke topics. JBC zet zich al jaren in voor een betere en meer ecologische modewereld en ook Nour en Fatma ligt dit erg nauw aan het hart. Ze hebben dan ook samen met JBC ervoor gezorgd dat de volledige collectie gemaakt is uit diervriendelijke materialen. Op deze manier kan je met een goed geweten pronken in je trendy outfit!