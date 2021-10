TMO Fashion Business School gewaardeerd met predicaten TOP-opleiding 2022 en ‘Uitmuntend in eigen vakgebied’

In de Keuzegids Hbo 2022 wordt TMO Fashion Business School voor de 7e keer op rij gewaardeerd met een hoge score. Dit jaar zelfs de hoogste instellingsscore; met een resultaat van maar liefst 94 van de maximaal te behalen 100 punten behoort TMO tot de top van de Nederlandse hogescholen. De Keuzegids heeft TMO dan ook beloond met het predicaat ‘Uitmuntend in eigen vakgebied’ en voor de 7e keer uitgeroepen tot TOP-opleiding.

Ieder jaar verschijnt de Keuzegids Hbo om scholieren te helpen bij hun studiekeuze. De Keuzegids Hbo baseert zijn ranglijst onder andere op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). TMO-studenten gaven hun school en opleiding dit jaar een ruime 8. Met name de inhoud van de studie, de docenten en de betrokkenheid van de school – ook tijdens corona – werden geroemd en hoog gewaardeerd door TMO-studenten. Naast de instellingsscore van 94 van de 100 punten, scoort de opleiding een totaalscore van 89 van de 100 punten en is daarmee een TOP-opleiding. Samen met Hogeschool Notenboom in Hilversum heeft TMO de hoogste totaalscore van alle bedrijfskundige opleidingen in Nederland. Van alle respondenten zegt 85% opnieuw voor de opleiding te zullen kiezen.

Dankzij deze hoge scores op zowel instellings- als opleidingsniveau krijgt TMO niet alleen het predicaat TOP-opleiding 2022 maar ook de kwaliteitszegel ‘Uitmuntend in eigen vakgebied’.

Directeur Yvonne Kanters is blij met de dubbele beloning: ‘Ik ben erg trots op dit fantastische resultaat, zeker na een periode van afstand en onzekerheid. Dit resultaat geeft TMO het vertrouwen om ons onderwijs en onderzoek verder te innoveren, zodat we onze studenten nóg beter voorbereiden op een steeds sneller veranderende werkomgeving’.

Nieuw predicaat: ‘Uitmuntend in eigen vakgebied’

‘Voor het eerst worden kleine specialistische instellingen in een eigen ranking getoond, in plaats van samen met de reguliere hogescholen. Om het particulier onderwijs op een eerlijke manier te vergelijken met het bekostigd onderwijs, worden relatieve scores getoond binnen het vakgebied waarin de instelling actief is. Met andere woorden: de gids laat zien hoe een particuliere instelling scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde van het bekostigd onderwijs binnen het betreffende vakgebied. De verschillende vakgebieden in de ranking kunnen dus niet direct met elkaar vergeleken worden. Wel kun je zien of een instelling het beter of slechter doet dan gemiddeld. Zo scoort bedrijfskunde van TMO aanzienlijk hoger dan de gemiddelde opleiding in economie en bedrijf’, aldus de Keuzegids Hbo.

De Keuzegids HBO wordt jaarlijks uitgebracht door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie in Leiden. De ranglijsten in de gids zijn gebaseerd op statistieken over studiesucces, expertoordelen uit de accreditaties van opleidingen en de oordelen van studenten in de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête.