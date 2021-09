TOS gallery lanceert eerste ready to wear collectie in Milaan

In september lanceert modelabel TOS gallery in Milaan haar eerste ready to wear collectie: Eyes. Deze collectie is geïnspireerd op de schoonheid van de natuur. Ontwerpster Tosca Soraya Otten keek hiervoor naar de kleine dingen waar men in het dagelijks leven vaak aan voorbijloopt; de glinstering van water of de kleuren in de iris van een menselijk oog. Comfortabel en tijdloos design en een intercultureel silhouette waren het uitgangspunt tijdens het ontwerpen van deze collectie. Losse kledingvormen als kimono's, high-waisted palazzobroeken en oversized hemden zijn gemaakt van speciaal voor het label ontwikkelde stoffen waaronder vloeiende zijde, luchtige katoenen en uitbundig en rijk gekleurd jacquard. TOS gallery ontwierp eerder diverse couture collecties. Eyes is de eerste ready-to-wear collectie van het label. De collectie wordt aankomende Milan Fashionweek gepresenteerd.

"Eyes gaat over de magie die verscholen ligt in de alledaagse dingen om je heen. Ik vind het magisch hoe de natuur bepaalde vormen herhaalt en soms zie je dit pas als je de tijd neemt om echt goed te kijken en je gevoel en fantasie de vrije loop laat", aldus ontwerpster Tosca Soraya Otten.

"The world is full of magical things patiently waiting for our wits to grow sharper", Bertrand Russel

TOS gallery keek voor deze collectie naar westerse kledingvormen en Aziatische details. Alle ontwerpen zijn loose-fit, met hier en daar een accent op de taille. Ontwerpster Tosca moedigt aan om kleding te dragen die de natuurlijke vormen van het lichaam volgen en bewegingsvrijheid bieden. De opvallende print van de jacquard is geïnspireerd op schilderingen van glinsterende planeten en sterrenstelsels en doen tegelijkertijd denken aan de vormen en kleuren van ogen. Deze stof is ontwikkeld in Frankrijk. Elke collectie van TOS gallery vindt zijn basis in speciaal voor de collectie ontworpen stoffen. De ontwerpster maakt hiervoor gebruik van ambachtelijke ontwerptechnieken. Lokale, duurzame productie is belangrijk voor het label. De zijde en biologische katoenen zijn geprint in Nederland en alle kledingstukken zijn geproduceerd in Nederland en België. De collectie is vanaf het voorjaar 2022 verkrijgbaar via geselecteerde winkels en de website.

TOS gallery, Stories, not Seasons

Couture en ready-to-wear label TOS Gallery gaat over verbeeldingskracht en authenticiteit. de fantasiewereld van ontwerpster Tosca Soraya Otten is het startpunt voor elke collectie. Tosca gebruikt veel verschillende technieken om te komen tot de sprookjesachtige jurken, tijdloze kledingstukken en accessoires. Van arbeidsintensief borduurwerk en rijk geweven jacquards tot handgeverfde zijden shawls. Alles in krachtige en levendige kleuren, alsof deze direct op de stoffen geschilderd zijn. TOS gallery ontwerpt voor creatieve, sterke vrouwen die op eigenzinnige manier hun plek in het leven innemen. De TOS gallery collecties zijn niet seizoensgebonden maar tijdloos, van hoge kwaliteit en hiermee duurzaam.

De 'Eyes' collectie en eerdere collecties en couturestukken van TOS gallery zijn te bezichtigen via de showroom van Coebergh Communicatie & PR. Hier vanuit is ook uitleen voor fotoshoots en red carpet dressing mogelijk.