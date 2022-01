TQ: NOOS (Never Out Of Stock) Travel Quality fashion basics

Een collectie met Travel Quality basics, die zowel comfortabel als stijlvol is én draagbaar op elk moment van de dag. Het idee voor TQ Amsterdam was er al een tijd, maar tijdens de lockdown van 2019 is de productie in gang gezet. Juist in een roerige tijd als deze, merkten wij van TQ Amsterdam op dat er veel vraag was naar een collectie voor de moderne vrouw die naadloos aansluit op elk moment van de dag. De juiste fashion basics met een tijdloze en stijlvolle uitstraling.

De collectie van TQ Amsterdam is samengesteld vanuit het oogpunt van de moderne vrouw. Wij kijken verder dan het ontwikkelen van een collectie. De moderne vrouw moet zich er comfortabel, modieus en zelfverzekerd in voelen. Omdat TQ Amsterdam collecties maakt die voor elk moment van de dag te dragen zijn, hebben wij deze onderverdeeld in vijf momenten.

TQ MOMENTS

COMFORT MOOD

Je kent het vast wel, eindelijk op de bank ploffen na een lange en drukke dag. Voldaan op de bank liggen doe je dan ook alleen in kleding die écht lekker zit. Met TQ Amsterdam lig je niet alleen met comfort, maar ook met stijl op de bank! Get your Comfort Mood on!

CASUAL BUSINESS

Naast dat onze kleding comfortabel zit, ziet het er ook stijlvol en verzorgd uit. Moet je naar kantoor of heb je een meeting? TQ Amsterdam is daar op elk moment van de dag voor jou!

SERIOUS BUSINESS

Pumps aan en gaan! Voor serieuze vergaderingen en bijeenkomsten is iedereen vanaf het begin al onder de indruk van je! De stijlvolle en zelfverzekerde outfit van TQ Amsterdam laat je stralen!

TRAVEL

Rennen, vliegen en haasten. Het leven van de moderne vrouw kan soms chaotisch en vliegensvlug zijn. Ben je een dag veel onderweg? Dan wil je graag kleding die heerlijk aanvoelt en wedden dat je er ook nog fantastisch uitziet? Trek het aan en gaan!

AVANT GARDE

TQ Amsterdam houdt van de modieuze vrouw en begrijpt dat zij er altijd goed uit wil zien. Wij maken fashion ook nog eens comfortabel. Als een vrouw ergens van houdt, dan wil ze toch dat het langer meegaat dan één seizoen. Wil ze er nog een exemplaar kopen, dan hebben wij haar lievelingsbroek op voorraad.

Bij TQ Amsterdam is duurzaamheid een belangrijk aspect bij het ontwikkelen van de collecties. Er wordt altijd gekeken naar de meest efficiënte en gezonde manier van produceren, vervoeren en ontwikkelen van de collecties. Op verschillende manieren zorgen wij ervoor dat we de natuur minimaal vervuilen en zijn wij altijd bezig om nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen. Op deze manier produceren we niet alleen nu duurzaam, maar ook in de toekomst!

Wij ontwikkelden de tijdloze collectie in een mooie travel kwaliteit. Hierdoor maken wij een statement tegen de Fast Fashion Industrie. Door het duurzame karakter van onze collecties gaan wij het overmatig consumeren tegen. Onze collecties zijn niet ontworpen voor 1 seizoen, maar zijn gemaakt voor de vrouw die wil investeren in items die naast dat ze stijlvol zijn, ook fantastisch zitten!

BSCI Het Business Social Compliance Initiative is een initiatief van bedrijven die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in hun wereldwijde toeleveringsketen. BSCI biedt een gemeenschappelijke gedragscode en een stappenplan aan bedrijven dat op alle sectoren en productielanden van toepassing is. Hieronder valt ook dat werknemers bij deze fabrieken werken onder goede omstandigheden. Wij van TQ Amsterdam werken alleen samen met producenten en bedrijven die aangesloten zijn bij bovenstaand kenmerk.