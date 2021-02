Transfer FW21 Collectie

De collectie voor herfst/winter 2021 bestaat uit 2 thema’s:

Devine Seduction/ levering augustus en

Natural Protection/ levering september

Devine seduction. Kleuren: Skin, bronze, champagne en black-night

Natural protection. Kleuren: Lead, camel, champagne en black-night

We zien een oversized beeld, de jaren 80. De broekvarianten bestaan uit pallazo’s, culottes, bellbottoms en sigarettenpijpen. Rok- en jurklengte tussen kuit en knie. De tops zijn ballon en A-lijn. En getailleerde blouses. Mouwen zijn pof en flairshaped. We zien veel kragen, klassiek en met ruffles, ronde- en V-halzen, turtle-necks. Ruffles en shoulderpads zijn komende winter HOT. Knitwear is er in verschillende varianten. Handmade look in touwgarens, bouclé’s, degrade breisels met ajourpatronen, tot verfijnde kabels in basis breisels.

De garens bestaan uit kid-mohair blends, viscose wol blends en elastan. Stoffen zijn zacht en rijk. Shiny satins, zachte twill velours, comfy punto milano en geprinte jersey velours. Vegan leather en Suede zijn een must in de collecties. De inspiratie voor de prints zijn gehaald uit mozaïeken en majolica voor augustus.

September kenmerkt zich door prints uit de natuur, de grilligheid van grotten, aangevuld met etnische jacquards. Materialen die wij gebruiken zijn deels gerecycled en de grondstoffen van natuurlijke materialen zijn op ecologische wijze geteeld.