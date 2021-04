Trend Agency Move lanceert trendboek voor herfst/winter 22/23, met als thema: ‘Ecstasy; a new state of mind’

Het Nederlandse trendbureau Trend Agency Move heeft hun nieuwe trendboek gelanceerd: “Trend Movement AW 2022/2023”. Dit is het vierde trendboek boek op rij, en dit keer staat het volledig in het teken van een specifiek thema: “ECSTASY, a new state of mind”. Het gaat over het veranderen van onze perceptie.

De pandemie heeft een grote impact op elk individu. Eenzaamheid was al een zorgwekkende ontwikkeling vóór het coronavirus de wereld in een splitseconde heeft veranderd. Als gevolg zien we nu dat velen worden overgenomen door een chronisch gevoel van angst. Het coronavirus voelt als een donkere deken die onze blauwe planeet heeft ondergestopt.

Naast de groei van eenzaamheid, zijn er nog andere ontwikkelingen die ons bezighouden. We beginnen door te krijgen dat het huidige kapitalistische systeem een bedreiging is voor de ontwikkeling van klimaatbeleid, en ook heeft onze mentale gezondheid eronder te leiden. Kijk alleen al naar de enorm hoge burn-out cijfers. Daarnaast is gelijkheid een thema dat ons bezig blijft houden. Het hoeft niet meer uit te maken wat je gender is, of dat je er überhaupt een naam aan wilt geven.

Na een jaar van stilte, eenzaamheid en groeiende angst, zijn we er meer dan klaar voor om onze levens weer kleur te geven. Met deze kleur willen we het zwarte jaar bedekken, en zo snel mogelijk vergeten. De antwoorden van de designwereld zijn daarom ook specifiek en duidelijk: fun, fantasie, en liefde. We zijn er klaar voor om het leven weer kleur te geven, en in een staat van extase te raken.

Dit trendboek geeft inzicht in onze toekomst. Het is een handboek voor designers, creative directors en merkstrategen om een betekenisvolle toekomst te ontwerpen en te maken.

Het boek bevat vijf trendhoofdstukken, en bevat kleurkaarten die de seizoens-kleuren weergeven. De consument-, market-, en designtrends zijn gespot door trendwatcher Renske Mennen.