Trend Expo TMO Fashion Business School: ‘LIMITED EDITION’

Tijdens de Trend Expo op TMO Fashion Business School, een event georganiseerd door semester 4 studenten, zullen de trends van de toekomst in de schijnwerpers staan. De Trend Expo vindt plaats op donderdag 4 april, zowel overdag als in de avond, en biedt een unieke gelegenheid om de mode-industrie van morgen in het echt te beleven. De toegang is gratis.

Het thema van de Trend Expo is ‘LIMITED EDITION', wat symbool staat voor de drang naar “méér” in onze prestatiemaatschappij en de noodzaak om naar “genoeg is genoeg” te streven. Na uitgebreid onderzoek hebben de studenten dit thema gekozen om de aandacht te vestigen op de huidige samenleving waarin prestaties hoog worden gewaardeerd.

De Trend Expo bestaat uit 22 stands die verschillende facetten van de fashiontrends voor de komende jaren belichten. Bezoekers kunnen een diversiteit aan presentaties verwachten, van innovatieve kledingstukken tot baanbrekende technologieën in de mode-industrie.

De presentatie van onderzoeksbevindingen en toekomstvisies over mode tijdens de Trend Expo biedt inzicht in de fashion business en nodigt uit tot reflectie op de prestatiemaatschappij waarin we leven en de wereld om ons heen.

Gratis tickets voor de Trend Expo zijn verkrijgbaar via deze link: https://eventix.shop/qqtyknmg.

Vanaf maandag 8 april is de Trend Expo ook online te bekijken via www.trendexpo2024.nl.