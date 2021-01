TRVL DRSS presenteert haar FW21 dames collectie, waarin comfort en tijdloos ontwerp centraal staan. In deze FW21-collectie is het gevoel van comfort nog meer uitgebreid door het gebruik van verschillende zachte kwaliteiten en comfortabele stoffen waarmee meerdere lagen gecreëerd kunnen worden. Het gebruik van verschillende diktes en texturen, die met elkaar gemeen hebben dat ze een flinke mate van stretch hebben, kreukvrij zijn en met je lichaam mee bewegen. De belangrijkste kleuren in deze collectie zijn verschillende soorten crème en beige, inktblauw, gebroken wit, zwart en bruin tinten. De TRVL DRSS FW21-collectie wordt in augustus van dit jaar geleverd bestaande uit één levering.

‘Materialen zijn zo belangrijk tijdens het ontwikkelen van de FW21-collectie. Stoffen moeten zacht en comfortabel aanvoelen op de huid, terwijl lagen een rijke, spannende look creëren’’. - Aldus Marian Wigger, oprichter TRVL DRSS.