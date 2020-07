Turijns cultlabel Superga brengt verkwikkende hommage aan Italiaanse heritage

Superga keert voor dit najaarsseizoen herfst-winter '20 terug naar eigen bron. Het Italiaanse footwearmerk brengt met een wervelende campagne, Meet the Icons, een hommage aan het tijdloze design aan de oorsprong van zijn succesverhaal. De glansrol is weggelegd voor de Basilica di Superga, gelegen naast en vernoemd naar de eerste productiesite van het label in het Noord-Italiaanse Turijn.

Superga is het sportieve vrijetijdsmerk bij uitstek in het premium footwearsegment. In Italië was het Superga dat zich als eerste waagde aan de vulkanisering van natuurlijk rubber voor de productie van schoenen, laarzen en sneakers. Diezelfde iconen blijven anno 2020 bijdragen aan het labels iconische statuut en zijn populariteit bij jong en oud, goed voor een best-of edit van onmisbare essentials voor het najaar.

In 1925 waagt jonge ondernemer Walter Martiny zich vanuit Turijn aan de ontwikkeling van een sportschoen met een zool in gevulkaniseerd natuurlijk rubber. Zijn beweegreden? Martiny's vrouw was een fervente tennisster en zo'n honderd jaar terug werden tennisspelers op de baan ondersteund door een canvas schoen met touwen zool. Diezelfde zool deed dienst als moule voor Martiny's innovatieve variant in natuurlijk rubber, die niet enkel grip maar ook weerstand en draagcomfort bood. De grillige textuur van touw vormt het uitgangspunt van de typerende zool, als het ware de huid van een sinaasappel, die je vandaag nog steeds terugvindt in het 2750 model, een instant klassieker die de modewereld seizoen na seizoen blijft begeesteren.

Superga 2790 onderscheidt zich dankzij een platform van 4 centimeter en ongedwongen flair. Het resultaat: een weergaloze look die je silhouet verlengt en zich bovendien uitstekend leent tot een waaier aan veelzijdige ensembles, van casual double denim tot vloeiende Indian Summer jurk.

Het rebelse broertje in de Superga-familie, dat is zonder meer Alpina. Het legendarische silhouet van dit chunky paar bottines met hiking allure en kartelzool vindt zijn oorsprong in de jaren vijftig en is vandaag edgier dan ooit tevoren.

In nog geen 100 jaar hebben Supergas iconische witte toile en gevulkaniseerd natuurlijk rubber dienst gedaan als blank canvas voor heel wat artiesten en designers met talloze creatieve kruisbestuivingen tot resultaat. Superga is Italiaans erfgoed, zonder meer, immer veelzijdig en eindeloos relevant. De footwearcollectie van Superga is verkrijgbaar bij een geselecteerd aantal verkooppunten en via de website.

OVER SUPERGA

Het Italiaanse Superga werd in 1911 opgericht in Turijn en buigt zich sindsdien over de productie van hoogwaardige footwear. In 1925 commercialiseert het label wereldwijd de eerste tennisschoen met het iconisch 2750 model, instant herkenbaar door de zool in gevulkaniseerd rubber en een veelzijdige waaier aan kleuren en materialen. Founder Walter Martiny vertrok hiervoor vanuit de persoonlijke ambitie om voor zijn partner, een fervente tennisster, een schoen te creëren die zowel op als naast het tennisveld comfort bood.

Superga staat synoniem voor een ongebreidelde levenslust die eigen is aan het Italiaanse denkgoed. Filmische taferelen op een Vespa met de haren in de wind of een zonovergoten terras met een zonnebril op de neus zijn nooit veraf in de beeldtaal die het label uitdraagt. Het mythische 2750 model is tot op heden onveranderd gebleven; de tennisschoen vermengt met verve uiteenlopende invloeden en tijdperken: de retro fifties look, de flair van een zondag op het platteland of de fashionista op zoek naar de laatste trends, stuk voor stuk 100% Superga. Spraakmakende collabs met de Olsen twins, Alexa Chung, Rita Ora of Abbey Lee onderstrepen hoe het heritage label steeds de vinger aan de pols houdt en nieuwe generaties blijft begeesteren met eenzelfde iconisch model. Superga verenigt draagcomfort, bestendigheid en design met de nodige sprezzatura.