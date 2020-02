UNIQLO en JW ANDERSON 2020 Spring/Summer collectie lanceert 12 maart en bevat langverwachte kids lijn

Amsterdam – Internationale kledingretailer UNIQLO kondigt vandaag de lancering aan van de 2020 Spring/Summer UNIQLO en JW ANDERSON collectie op donderdag 12 maart. Wederom ontwikkeld met het toonaangevende Londense modemerk JW ANDERSON heeft deze nieuwste samenwerking het thema “British Country Style” en bevat deze eindelijk een langverwachte lijn voor kinderen. De collectie combineert de functionaliteit en details van LifeWear met de speelse kijk van Jonathan Anderson op traditionele Britse patronen, zoals gingang ruiten en patchwork om speelsheid toe te voegen aan de lente en zomer. Dit is de eerste keer dat Anderson een kinderlijn ontwerpt.

De traditioneel geïnspireerde collectie bevat tal van nieuwe items in de kenmerkende gewaagde tinten van JW ANDERSON. Parka’s voor heren in zakformaat zijn bijgewerkt met trendy anorak-stijl voor een genderloze look. Voor vrouwen bevat de lijn patchwork-jurken en rokken.

Ontwerpen en details voor de kinderlijn zijn in wezen hetzelfde als voor volwassenen en in kleinere maten uitgevoerd. Er zijn ook blouses van linnenmix geinspireerd op vintage zeilkleding. Regular fit shirts hebben gestikte panelen voor een extra stijlgevoel. Alle items voor kinderen kunnen gemakkelijk worden gecombineerd met outfits voor volwassenen om gezinsuitjes leuker te maken.

Geselecteerde items uit de collectie zullen verkrijgbaar zijn in de winkel in Amsterdam en de volledige JW ANDERSON collectie via uniqlo.com.

UNIQLO en JW ANDERSON Collectie

De prijzen liggen tussen de €3,90 en €149,90.

Over UNIQLO en JW ANDERSON

Deze samenwerkingslijn is ontwikkeld rond het thema “British Heritage Meets LifeWear - Britse klassiekers. Ontworpen voor het leven van vandaag”. Dit LifeWear-aanbod combineert de innovatieve ontwerpen die JW ANDERSON toevoegt aan traditionele Britse kleding, met UNIQLO’s toewijding aan pasvorm, materialen en functionaliteit.

De Noord-Ierse ontwerper Jonathan Anderson richtte in 2008 JW ANDERSON op. Eerst een uitgebreide verzameling accessoires, die snel de aandacht trok en het jonge label in staat stelde om tijdens London Fashion Week in 2008 te showen.

Het succes van deze debuutcollectie leverde zowel lovende kritiek als commercieel succes op voor Anderson, wiens label nu wordt beschouwd als een van de meest innovatieve en vooruitstrevende merken van Londen. JW ANDERSON heeft de volgende prijzen mogen ontvangen: