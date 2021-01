UNIQLO lanceert UNIQLO U SS21-collectie op 28 januari 2021

7 januari, 2021, Amsterdam – Internationale kleding retailer UNIQLO kondigt vandaag aan de Uniqlo U Spring/Summer 2021 Collectie te lanceren op 28 januari. De collectie, ontworpen door Artistiek Directeur Christophe Lemaire en zijn UNIQLO R&D team in Parijs, markeert het 10e seizoen van Uniqlo U en bestaat uit geraffineerde essentials die een verlicht gevoel van vrijheid na een lange winter binnenshuis uitstralen. Aardetinten gemixt met felle tonenvertegenwoordigen de wederopbloei in de natuur op. De moderne manier van leven vraagt om simplistische kleding met de focus op functionaliteit. Veelzijdige, praktische essentials zijn in de huidige tijdsgeest belangrijker dan ooit. De line-up bestaat uit items voor dames, items voor heren en, nieuw voor Uniqlo U dit seizoen, items voor kinderen. De kindercollectie lanceert op 25 februari.

UU SS21: Nieuw voor vrouwen

Clean, minimalistische silhouetten en easy-care materiaalgebruik typeren de damescollectie. De lichte, luchtige weefsels zijn gemaakt van viscose en katoen-polyester. Het semi-transparante overhemd komt terug, uitgevoerd in klassieke mannelijke strepen. De denim geeft een sterke indruk met de regular-fit jeans in klassieke, rechte pasvorm. De glanzende rayon tuniek en jurken geven een fluïde gevoel en laten zachte kleuren zien. Een rok uitgewerkt in katoen loopt uit in een nieuw A-lijn silhouet terwijl de jassen een korte fit hebben zodat deze makkelijk op de fiets gedragen kunnen worden.

UU SS21: nieuw voor mannen

De essentiële, functionele en tijdloze stukken in de herencollectie bestaan uit simplistische stijlen met archetypische mannelijke vormen. Ze zijn ontworpen vanuit een praktisch en nuttig oogpunt. De materialen bestaan uit weefsels die lang meegaan, zoals klassiek katoenen poplin en keperstof. Daarnaast zijn de 3D knits uitgewerkt in een frisse linnen-katoen mix. Het Uniqlo U T-Shirt komt dit seizoen in een onder consumenten geliefde versie: met strepen en een boothals die naadloos combineert met de work pants in aardetinten. De regular-fit jeans in de collectie zorgt samen met het trucker jacket voor een ton-sur-ton look.

UNIQLO U voor Kids: lancering 25 februari 2021

Iconische favorieten uit het archief als jurken, T-shirts en shorts zijn geschaald naar kindermaten. De collectie geeft kinderen van alle leeftijden de mogelijkheid om het plezier van je goed kleden te ervaren middels simpele, ingetogen en comfortabele items in geraffineerde materialen voor elke dag.

Naam: Uniqlo U SS21-collectie

Lanceringsdatum: 28 januari 2021 & 25 februari 2021

Prijzen: Vanaf €12,90 tot €149,90

Beschikbaarheid: UNIQLO Kalverstraat en via Uniqlo.eu