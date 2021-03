UNIQLO lanceert UT collectie met Japans meest geadoreerde schrijver Haruki Murakami

De exceptionele collectie weerspiegelt Murakami's zes meest bekende werken en Murakami Radio 1 maart 2021, Amsterdam - Internationale retailer UNIQLO kondigt vandaag de lancering van de Haruki Murakami / Murakami Radio UT collectie aan. De samenwerking met de wereldwijde gerenommeerde schrijver lanceert op maandag 8 maart 2021. De collectie laat de unieke en creatieve wereld van Haruki Murakami zien middels T-shirts met motieven van zes van zijn meest bekende werken en Murakami Radio, het radioprogramma dat hij host in Japan.

De wereld van Murakami komt naar UT middels illustraties uit zijn literaire werken en radioprogramma

Haruki Murakami heeft een enorme collectie T-shirts opgeslagen in kartonnen dozen en schrijft over zijn favoriete T-shirts en de verhalen die erachter schuilgaan. De samenwerking met UNIQLO haalt inspiratie uit de memorabele zinnen en opvallende cover ontwerpen van zes van zijn werken die niet alleen vol lof zijn ontvangen in Japan, maar ook internationaal zeer geliefd zijn. Werken die onder de samenwerking vallen zijn Pinball, 1973, Norwegian Wood, Dance Dance Dance, Sputnik, Sweetheart, Kafka on the Shore en 1Q84. Daarnaast zien we onder andere illustraties op de t-shirts afgebeeld, zoals van de kat die voorkomt in Murakami Radio, het muziekprogramma dat Murakami zelf produceert en hosts. Deze afbeeldingen zijn vertaald naar ontwerpen binnen de line-up die een reflectie zijn van zijn unieke gevoeligheid.

Haruki Murakami

Murakami, geboren in 1949 in Kyoto, Japan, studeerde af aan de First Department of Literature van de Waseda Universiteit. Zijn debuutroman Hear the Wind Sing werd in 1979 gepubliceerd en zijn roman Norwegian Wood (1987) werd een bestseller. Andere opmerkelijke werken zijn onder meer Kafka on the Shore en 1Q84.

Murakami Radio

Murakami Radio is een populair radioprogramma gehost door Murakami met muziek die hij zelf selecteert. Het wordt uitgezonden op TOKYO FM en andere stations in het JFN38-netwerk in Japan.

Collectie overzicht

Lanceringsdatum: Maandag, 8 maart 2021

Prijs: €14,90

Beschikbaarheid: UNIQLO Kalverstraat in Amsterdam, UNIQLO Grote Marktstraat in Den Haag en op uniqlo.com.