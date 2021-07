UNIQLO Nederland kleedt Vattenfall Solar Team in Sports Utility Wear-collectie om prestaties te optimaliseren

29 juli 2021, Amsterdam - UNIQLO Nederland kondigt vandaag haar samenwerking aan met het Vattenfall Solar Team, de onbetwiste kampioen van zonneracen, door de teamleden te kleden in bekende Sport Utility Wear-stijlen die hun prestaties tijdens de race en de voorbereidingen optimaliseren. Hun selectie bestaat uit de beste technologieën van UNIQLO, zoals de baanbrekende DRY-EX-technologie die zweet afvoert en snel droogt en items met een UV-blokkerende functionaliteit om de huid te beschermen tegen schadelijke stralen.

De visie van het Vattenfall Solar Team met een sterke focus op technologie en duurzaamheid past goed bij UNIQLO’s LifeWear-boodschap, die is ontworpen om het leven van iedereen te verbeteren door het aanbieden van eenvoudige, hoogwaardige kleding met een praktisch gevoel voor schoonheid. Elk item is zorgvuldig geselecteerd in overleg met de teamleden om ervoor te zorgen dat ze zich zowel tijdens de race als bij de voorbereidingen comfortabel voelen. Technologieën die in hun selectie zijn geïmplementeerd, zijn het innovatieve DRY-EX-materiaal, een hoogwaardige stof die op slimme wijze vocht van de huid afvoert en tevens droogt om je zo koel te houden. Daarnaast, UV Protection, een lijn kledingstukken die zijn ontworpen om te voorkomen dat de meeste UV-stralen de huid bereiken. Om het team droog te houden in wisselvallig weer, draagt elk teamlid de herkenbare oranje BLOCKTECH-parka, welke regen en wind blokkeert en toch ademend blijft. De volledige outfits zijn voor klanten verkrijgbaar in speciale corners in de winkels (zowel UNIQLO Kalverstraat als UNIQLO Grote Marktstraat) die de samenwerking uitlichten, evenals via uniqlo.eu.*

Het Vattenfall Solar Team bestaat uit een groep ambitieuze studenten van de TU Delft. Sinds 2001 heeft het team auto’s op zonne-energie ontwikkeld en deelgenomen aan internationale races die ze inmiddels 7 keer hebben gewonnen. Het doel van het team is om de wereld te inspireren door de grenzen van technologie te verleggen en de mogelijkheden van duurzame energie te laten zien. Dit jaar neemt het team deel aan twee races, de European Solar Challenge die plaatsvindt van 18 tot 19 september op het F1-circuit van Circuit Zolder in Belgie en de Solar Challenge Marokko die plaatsvindt tussen 25 en 29 oktober in Agadir. Voor deze races heeft het team een compleet nieuwe auto op zonne-energie gemaakt: de Nuna 11.

Steven Mitchell Tan, PR en Partnership Manager van het Vattenfall Solar Team zegt: “We zijn enorm trots op onze nieuwste samenwerking met UNIQLO. We hebben vertrouwen in onze outfits en zijn er zeker van dat elk item ons zal helpen onze prestaties te optimaliseren tijdens de voorbereidingen en de race zelf.”

Carlotta Minderhout, Brand Marketing Manager van UNIQLO Netherlands over de samenwerking: “We zijn vereerd om het Vattenfall Solar Team te ondersteunen door ze te kleden met items bestaande uit de premium technologieën van UNIQLO. We kijken ernaar uit om het team aan te moedigen en wensen hen veel succes met de voorbereidingen voor de races in september en oktober.”

Om een veilige omgeving te helpen creëren, heeft UNIQLO, naast het aankleden van het team, 300 AIRism-maskers gedoneerd. Deze beschermende, wasbare maskers gemaakt van UNIQLO’s kenmerkende AIRism-stof zullen worden gebruikt wanneer het team op reis is en worden uitgedeeld aan deelnemers tijdens de verschillende fysieke evenementen die zullen plaatsvinden.

*Het Dry Pique Polo Shirt is exclusief voor deze samenwerking oranje geverfd en zal niet beschikbaar zijn voor klanten. Artikelen die zowel in onze winkels als online verkrijgbaar zijn, bevatten niet de logo’s die in deze samenwerking worden gebruikt.