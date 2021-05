UNIQLO UT lanceert exclusieve designs op t-shirts met zeer populaire manga-serie Jujutsu Kaisen op 28 mei

Jujutsu Kaisen is een van de best verkochte mangaseries aller tijden

10 mei 2021, Amsterdam – Internationale kledingretailer UNIQLO kondigt vandaag aan dat het zijn eerste UT (UNIQLO T-Shirt) samenwerkingscollectie met Jujutsu Kaisen op vrijdag 28 mei zal uitbrengen. Jujutsu Kaisen is een internationaal bekende Japanse mangaserie, geschreven en geïllustreerd door Gege Akutami, een Japanse manga-illustrator. De Japanse manga-serie is in een relatief korte periode van drie jaar enorm populair geworden. Vanaf april 2021 had de Jujutsu Kaisen-manga meer dan 45 miljoen exemplaren in omloop, inclusief digitale versies, waardoor het een van de best verkochte mangaseries aller tijden is. Een tweede UT-selectie met exclusieve ontwerpen uit de anime-televisieserie volgt op een later tijdstip, om zo alle fans van de Jujutsu Kaisen-franchise verder te kunnen enthousiasmeren.

Exclusieve Jujutsu Kaisen designs

Het verhaal volgt de middelbare scholier Yuji Itadori die zich aansluit bij een geheime organisatie van Jujutsu Sorcerers om een machtige vloek genaamd Ryomen Sukuna te doden, van wie Yuji de gastheer wordt. De nieuwe collectie bevat exclusieve ontwerpen van illustraties uit de manga welke magische krachten van tovenaars benadrukken, als die van Yuji Itadori. Diens persoonlijkheden hebben de serie zo aantrekkelijk gemaakt. De line-up van de collectie bestaat uit zowel unisex shirts als kids items. De items zijn in verschillende maten, kleuren en designs verkrijgbaar. De prijzen voor de shirts zijn respectievelijk €9,90 en €14,90.

De individualiteit en charme van de Jujutsu Kaisen-personages

De debuutcollectie bevat gedenkwaardige scènes en acties van populaire personages uit de Jujutsu Kaisen-mangaserie. De UT's leggen getrouw de reeks afbeeldingen van hoofdpersonages vast, die hun uitdagingen overwinnen om hun missies te voltooien en elkaar te helpen. Ontwerpdetails die fans zullen verrassen zijn onder meer een patroon van Sukuna op de achterkant van een UT, waarvan de voorkant gesierd wordt door Yuji Itadori, het hoofdpersonage. Ook afgebeeld in de collectie zijn de Hollow Purple-techniek van tovenaar en leraar Satoru Gojo en een ontwerp met Shikigami-vloeken die tovenaar Megumi Fushiguro oproept.

Overzicht van eerste Jujutsu Kaisen UT collectie

Lanceringsdatum: Vrijdag 28 mei, 2021 Beschikbaar: UNIQLO Kalverstraat en uniqlo.com Notitie: UNIQLO kondigt op een later tijdstip verdere details over de tweede drop aan.