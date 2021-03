UNSTREAM; TMO studenten laten tegenlicht zien tijdens Trend Expo 2021

TMO-studenten organiseren sinds jaar en dag in hun tweede studiejaar een trendevenement; de Trend Expo. Het thema van de Trend Expo van dit voorjaar is ‘UNSTREAM’. De studenten zijn op zoek gegaan naar hedendaagse problemen in de maatschappij. Zij brengen deze problemen aan het licht en gaan op zoek naar oplossingen. Deze worden in de online Trend Expo gepresenteerd op 31 maart 2021 om 08:00 uur via de website www.trendexpo2021.com.

Unstream

Uit het onderzoek dat is gedaan door de studenten blijkt dat de maatschappij een draaistroom is die geleidelijk aan steeds sneller begint te draaien door factoren die wijzelf als mens creëren. Deze draaistroom vergt veel van de mens en brengt een hoge druk met zich mee, men overziet de eigen gedachten niet meer. Er is behoefte aan verandering.

‘’Wat gebeurt er als we uit de draaistroom stappen?’’

Op 31 maart 2021 nemen de studenten van TMO u mee in het verhaal van ’UNSTREAM’. Met deze Trend Expo laten de studenten het tegenlicht zien en bieden zij tevens oplossingen voor de toekomst en voor iedereen die uit deze draaistroom wil stappen. Deze Trend Expo is voor de fashion- en lifestylebranche het ultieme evenement om zich te laten informeren en inspireren over toekomstige consumentenbehoeften.

De studenten nodigen u uit om de expo te bezoeken op www.trendexpo2021.com. Op deze site vindt u informatie over het onderzoek en wordt u geïnspireerd door tal van innovatieve oplossingen. Volg de ontwikkelingen rondom de Trend Expo op Instagram, Facebook, LinkedIn en TikTok via @trendexpo2021.