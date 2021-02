Untouched Underwear - FW21

Harold Pieters over de snelle groei van het nieuwe label Untouched Underwear

Onderscheidende prints zijn en blijven fashion statements in het huidige modebeeld.

“Wij voorzien ons underwear van prints met een classy en rebelse tone of voice voor iedere mood en mind-set”, aldus medeoprichter en creatief directeur Harold Pieters. Onze prints zijn herkenbaar, stijlvol en af en toe een tikkeltje provocerend.

De FW21 collectie is alweer de vierde collectie van het label sinds de introductie in het voorjaar van 2020. Untouched is een label van Sock My Feet. Als duurzaam sokkenmerk met onderscheidende prints was de stap naar bijpassend onderscheidend en duurzaam ondergoed snel gemaakt.

De groei die we doormaken is ongekend in de huidige markt, vervolgt Harold. Onze klanten in zowel binnen- als buitenland zijn zeer te spreken over de kwaliteit in combinatie met het draagcomfort. Nu thuiswerken het “nieuwe normaal” is geworden, zien we dat een comfortabele fit nog belangrijker is dan voorheen. Wij voorzien in die groeiende vraag naar comfy en catchy underwear.

Mission Sustainable

De kledingindustrie heeft geen beste naam als het gaat om duurzaamheid. De textielindustrie is immers de op een na grootste watergebruiker ter wereld.

Met onze nieuwe FW21 collectie brengen wij hier verder verandering in. Wij willen laten zien dat kleding ook op een verantwoorde manier voor mens en natuur kan worden geproduceerd. We richten ons op het vinden van een alternatief voor constante consumptie en gebruiken milieuvriendelijke materialen die langer meegaan.

Ook het logistieke proces en verpakkingsmateriaal wordt steeds duurzamer ingericht door het verbannen van plastic en compenseren van vervoersbewegingen.

Untouched Underwear is hoofdzakelijk gemaakt van de stof modal, een natuurlijke vezel van cellulose uit beukenhout. Het benodigde beukenhout wordt gewonnen in duurzaam beheerde bossen en nagenoeg wordt alles van deze boom worden gebruikt. Hierdoor is het zeer efficiënt en is er weinig water nodig. Door te printen besparen we 90% waterverbruik ten opzichte van het traditioneel kleuren van garens.

Kwaliteit en comfort

Modal wordt ook wel kunstzijde genoemd en heeft als kenmerkende eigenschappen dat het 50% meer vocht opneemt dan katoen en erg flexibel en zacht aanvoelt op de huid. Tenslotte is modal zeer goed bestand tegen wassen als het gaat om kleurbehoud en krimp.

Kortom: Zit lekker, voelt lekker en oogt lekker: dat is Untouched Underwear!