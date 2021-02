UP SS21 en FW21 Collectie

De nieuwe SS21 en FW21 collectie van UP is uit. De collectie is schoenen voor dames en mannen. De collectie is geïnspireerd op maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en comfort.

Stichting Up Social Club; een stichting die mensen met een verstandelijke beperking. Helpt mee te draaien in de maatschappij. Per verkocht paar gaat 4 euro naar de stichting zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving.