Van minimalistische sneakers tot chique loafers met de mannencollectie van STEVE MADDEN

De veelzijdige zomercollectie van 2020 is een perfecte overgang tussen dag en avond looks met schoenen voor iedere man. Van clean minimalistisch tot uitgesproken glamour. In de collectie zitten sneakers met gewaagde kleuren en futuristische materialen met sportieve en grove zolen. Daarnaast zijn er ook loafers en hoge laarzen met pailletten en prints, perfect voor een extra beetje glam dit seizoen.

Sneaker game

STEVE MADDEN komt dit seizoen met diverse sneakers in sportieve looks en stijlen. Deze collectie heeft voor ieder wat wils. Van een clean, simplistische witte sneaker met minimalistische kleuren details, slip-on sneakers tot eye-catching sportieve sneakers met track zool in felle kleuren en patronen.

Classics

Voor een casual stijl zijn de snake print loafers perfect voor een chique look. De pailletten geven de schoenen een glamorous touch om een statement te maken. Of voor een minimalistische look kan je voor de leren slipper gaan. Heerlijk voor onder een fijne jeans, maar ook onder een korte broek.

Een ding is duidelijk: STEVE MADDEN heeft dit seizoen geen plain looks, maar een variatie van sportieve en gewaagde sneakers tot klassieke loafers.

OVER STEVE MADDEN The American dream

In 1990 richtte designer Steve Madden zijn gelijknamige, iconische merk op. Met een kleine investering, van slechts 1100 dollar, begon hij aan zijn American dream, door zijn ontwerpen vanuit de achterbak van een auto te verkopen. Wie had gedacht dat dit zo’n succes zou worden? Tegenwoordig heeft Steve Madden miljoenen klanten, verspreid over meer dan 80 landen wereldwijd. Hoe verschillend ze allemaal ook zijn, ze hebben allemaal één ding gemeen: hun oneindige liefde voor unieke shoe candy. Momenteel is er een documentaire over Steve Madden op Netflix: MADDMAN: The Steve Madden Story https://www.netflix.com/nl-en/title/80197301

The pavements are our runway

Steve Madden wordt 24/7 geïnspireerd door fashionlovers in de drukke straten van wereldsteden. Zoals Steve altijd zegt: “The pavements are my runway”. New York is daarom de perfecte thuisbasis van het merk. Hier wordt het designteam, waaronder Steve zelf, constant geïnspireerd door nieuwe trends, rock & roll vibes uit de muziekwereld en urban touches.