Van verleidelijk tot stoer met B.A.E lingerie van HEMA

Ga je voor verleidelijk kant of voor stoer en comfortabel? HEMA heeft voor elke stijl de mooiste lingerie van de beste kwaliteit. De B.A.E lingerie en nachtmode lijn van HEMA is gericht op de millenials. Ook hier zijn de waarden; betaalbaarheid, trendy en duurzaamheid terug te vinden. De collectie wordt gekenmerkt door sexy kant in felle kleuren en uitgesproken dierenprints. In de collectie zitten comfortabele bh's met bijpassende hipsters, strings en slips van de fijnste materialen.

Van sexy tot stoer, basic tot doorschijnend

B.A.E. is gericht op meiden van 16-29 jaar. De collectie is dan ook heel uitgesproken. Of super sexy en opvallend, of meer sportief en comfortabel. B.A.E. lingerie is gemaakt om te combineren. Zo zijn de strings te combineren met kanten bralettes voor een sexy look of voor een comfortabele look zijn er ook topjes met meer support. Doordat de broekjes gesneden zijn met een laser zijn ze naadloos en daardoor onzichtbaar onder je kleding. Dat zorgt voor veel bewegingsvrijheid en draagcomfort. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van duurzaam katoen met het BCI label. Kortom, leuke originele ondergoed designs die duurzaam zijn voor HEMA prijzen.

