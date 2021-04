Vanguard SS21 Collection Highlights

COASTAL CUSTOMS MET ‘THE SPARK’, DE HERST/WINTER 20 LEVERING BLOK 8, ACHTER ONS, RIJDT VANGUARD WEER EEN NIEUWE, UITDAGENDE ROUTE. OP DE NIEUWE V85 SCRAMBLER BIKE LANGS DE ITALIAANSE AMALFI KUST, KLAAR VOOR DE ULTIEME 24-UURS SUMMER VIBE. VOOR EEN WELVERDIENDE BREAK STOPT HIJ ONDERWEG IN DE DICHTSTBIJZIJNDE KUSTSTAD VOOR PURE LUXE EN COMFORT. COOL & SOPHISTICATED GEKLEED ALS EEN ECHTE GENTLEMAN. ----------

COLLECTION HIGHLIGHTS

INTRODUCTIE VAN DE MODULAIRE ‘SMART JERSEY’ CITY SUITS. INTRODUCTIE VAN ONZE COMFORTABELE 4WAY STRETCH TWILL CHINO, THE V12.

COLLECTION LOOK & FEEL

DEZE MODERN KLASSIEKE ZOMERCOLLECTIE MET EEN RIJKE KWALITEIT EN EEN ZACHTE HANDFEEL IS GEBASEERD OP DE CONNECTIE TUSSEN HET LEVEN AAN DE KUST EN DE VERFIJNDE LOOK VAN EEN GENTLEMAN IN DE STAD. DE RODE DRAAD IN DE COLLECTIE ZIJN SEIZOENLOZE ITEMS, WAARMEE NIEUWE LAYER-LOOKS KUNNEN WORDEN GECOMBINEERD. ZOALS EEN CITY SUIT MET EEN VERFIJND GENTLEMAN'S OVERHEMD, GECOMBINEERD MET EEN LICHTGEWICHT ALL SEASONS BODYWARMER. MAAR OOK EEN COMFORT STRETCH NON-DENIM MET EEN MODERNE POLO MET V-VORM KRAAG EN EEN LUCHTIGE LINNEN BLEND BLAZER. PERFECTE LOOKS VOOR LANGE ZOMERAVONDEN EN CASUAL FLANEREN OP DE PROMENADE.

LOCATION

AMALFI COAST – ITALY

TIME-FRAME

24-UURS SUMMER VIBE

GRAPHIC DIRECTION

ALLES WAT HIJ TIJDENS ZIJN MOTORRIT ZIET EN MEEMAAKT IS ONZE INSPIRATIE. VAN DE ALLOVER BLOEMENPRINT IN EEN DESIGN HOTEL TOT DE GRAFISCHE ARCHITECTUUR VAN EEN STAD AAN DE KUST.

FABRICS DIRECTION

VOOR DEZE ZOMER HEBBEN WE GEKOZEN VOOR LUCHTIGE, LICHTE STOFFEN. ZOALS LINNEN, SOEPEL VALLEND KATOEN VOOR BIJVOORBEELD SHIRTS, RIJKE ZACHTE KNITS EN JERSEYS IN COMBINATIE MET EEN OPEN LUCHTIGE STRUCTUUR . MAAR, OOK STIJLEN WAARIN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN PERFECT WORDEN GECOMBINEERD MET DE BEHOEFTE AAN NATUURLIJK AANVOELEND COMFORT. STIJLVOL EN NOOIT OVERDRESSSED.

VANGUARD IS EEN MODERN CASUAL LIFESTYLE KLEDINGMERK MET EEN HANG NAAR VAKMANSCHAP EN AUTHENTICITEIT. EEN MIX VAN EEN STOERE MANNELIJKE STIJL MET EEN EIGENZINNIGE INSLAG. DE VANGUARD MAN ZIET ER GRAAG GOED UIT, HEEFT OOG VOOR DETAIL EN HECHT VEEL WAARDE AAN KWALITEIT EN EEN COMFORTABELE PASVORM. WE HALEN ONZE INSPIRATIE VOOR DE VANGUARD COLLECTIES UIT DE MOTORWERELD, WAAR VRIJHEID EN AVONTUUR HOOG IN HET VAANDEL STAAN EN COMBINEREN DIT MET DISTINGUISHED GENTLEMEN WEAR EN DE DENIM CULTUUR. DE ‘V’ VAN VANGUARD, ONZE DETAIL-SIGNATUUR, IS GEÏNSPIREERD OP DE V-CILINDERS VAN MOTO GUZZI; EEN STERK MERK WAARMEE WE NAUW SAMENWERKEN. DEZE SAMENWERKING RESULTEERDE IN DE BOUW VAN CUSTOM VANGUARD MOTO GUZZI BIKES EN EEN DAARAAN GERELATEERDE CAPSULE COLLECTIE EN JEANS. MET RESPECT VOOR OORSPRONG EN AUTHENTICITEIT ZIJN DE TWEE MERKEN ONLOSMAKELIJK AAN ELKAAR VERBONDEN. HET VANGUARD LOGO, DAT ERUIT ZIET ALS EEN MOTOR EMBLEEM, STAAT PRIMAIR SYMBOOL VOOR VRIJHEID EN KRACHT EN SECUNDAIR VOOR ZELFVERZEKERDHEID, MOED, STANDVASTIGHEID EN EIGENHEID.