Vans en de New Yorkse ontwerpster Sandy Liang lanceren een nieuwe schoenen-, kleding- en accessoirecollectie

Vans, hét actiesportmerk en een icoon van creatieve expressie, is trots op zijn samenwerking met de New Yorkse modeontwerpster Sandy Liang voor een limited edition-collectie die op 21 februari op de wereld wordt losgelaten. Liangs stijl kenmerkt zich door het combineren van materialen, kleuren en prints voor een gedurfde maar jeugdige kijk op mode. Met haar persoonlijke interpretatie van design creëert ze een unieke variant van vijf Vans Classic-schoenen en een kleding- en accessoirecollectie voor een volledige look. Liang laat zich inspireren door haar geboortestad Bayside, Queens, haar oma en de afdankertjes uit haar jeugd. Haar collectie met Vans belichaamt de aantrekkingskracht en speelsheid van die levenslange creatieve invloeden.

"Het is voor mij echt een droom die uitkomt als ik mijn ideeën tot leven zie komen in een ronduit iconische schoenen- en kledingcollectie", vertelt Sandy Liang. “Deze collectie belichaamt het speelse, dromerige karakter van de jaren negentig en het bruisende karakter van het centrum van New York City.”

Bij alle Vans x Sandy Liang-schoenen spelen materialen een doorslaggevende rol. Van fleeceachtige cheetaprints tot metalen sieraden die direct op het bovenwerk zijn bevestigd ... elk exemplaar is even uniek als het vorige. Met een geïntegreerde enkelband en metalen bedeltjes die direct op het roze velours bovenwerk zijn genaaid, is de Sandy Liang Era dé blikvanger van de vijfdelige collectie. Een bijpassende Old Skool is gemaakt van roze velours dat geïnspireerd is op de bank in Liangs studio in de Lower East Side. De gekruiste ketting zorgt voor een leuk extraatje.

Een tweede Old Skool is gewijd aan de L.E.S. met een bovenwerk van zwart canvas en zichtbare witte stiksels, speciale katoenen veters van Sandy Liang, loopzolen met vlinderversiering en aangepaste stiksels op elke hiel. Liang stopt de Platform Slip-On van Vans in een nieuw jasje met sneeuwluipaardbont van het bovenwerk tot aan de zool. De collectie wordt aangevuld met de Vans Sport, een eerbetoon aan de geboortestad van de ontwerpster, Bayside, NYC. De Vans Sport heeft een bovenwerk van canvas met een luipaardprint aan de ene kant en een traditioneel ruitjespatroon in het midden. Dit wordt aangevuld met een checkerboard-motief op de hiel en aangepaste veters.

De negendelige kleding- en accessoirecollectie Vans x Sandy Liang belichaamt perfect de nostalgie van de jaren 90 door gemarmerde kleuren, vlinderpatronen en sierraaddetails te gebruiken. Tot de blikvangers behoren onder meer de Sandy BF-hoody met een opvallende boyfriend-fit met unieke veteroogjes, ringetjes rond de capuchon, geborduurde logo's en ritsaccenten. Het Sandy LS BF-T-shirt is gemaakt van stevige katoenen jersey met een volledige wassing in wolkenpatroon, een gebleekte vlinderprint en mouwen met checkerboard-motief.

De op fietsen geïnspireerde Sandy Bike-short is gemaakt van katoenen spandex met een opvallende nachtblauwe slangenhuidprint. Voor de ultieme jaren 90-look bieden de Sandy-tanktop, pluche broek en korte hoody het ultieme opvallende comfort als eerbetoon aan sportieve trainingspakken. De Sandy-polo is geïnspireerd op een meer dan geslaagde retrolook. De Sandy-jumpsuit is afgewerkt in lotusroze met platte klinknagels rond de kraag en buitennaad en 10002-borduursel op de borst. Met een jack in tankstationstijl als inspiratie werkte Sandy Liang een jasje en vissershoedje af met een polkadotprint. De collectie accessoires wordt aangevuld met de Sandy-heuptas met metalen ketting en details, de Sandy-crossbodytas met imitatiescheerwol en de Sandy-sok in de kleuren lotus en wit.

De prijzen van de Vans x Sandy Liang-collectie variëren van 18 tot 220 euro en de collectie wordt vanaf 21 februari 2020 gelanceerd op www.vans.be, in geselecteerde Vans-winkels en op sandyliang.info.

O V E R V A N S

Vans®, een merk van VF Corporation (NYSE: VFC), is het originele merk voor actie- en sportschoenen, -kleding en accessoires. De authentieke collecties van Vans® worden in 84 landen verkocht via een netwerk van dochterondernemingen, distributeurs en internationale kantoren. Vans® heeft meer dan 2000 verkooplocaties wereldwijd, waaronder eigen winkels, concessies en partnerwinkels. Het merk Vans® promoot creatieve zelfexpressie in de jeugdcultuur door middel van actiesporten, kunst, muziek en straatcultuur en biedt progressieve platforms zoals de Vans Park Series, Vans Triple Crown of Surfing®, Vans Pool Party, Vans Custom Culture en de culturele hub en internationale muzieklocatie van Vans, House of Vans.