Vans en National Geographic vieren creatieve verwondering met capsulecollectie

National Geographic wakkert al 132 jaar de verdoken ontdekkingsreiziger in eenieder van ons aan dankzij een onophoudelijke stroom aan revolutionaire storytelling en baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Om dit nalatenschap in de verf te zetten, onthult Vans, dat andere pioniersmerk, een wel heel unieke capsulecollectie. Vans x National Geographic brengt een vurige ode aan verwondering en ontdekkingszin, geïnspireerd door het rijke nalatenschap van National Geographic.

Van de Titanic over de ruïnes in Machu Picchu tot de eerste expeditie naar de top van de Mount Everest, National Geographic weet als geen ander hoe het onze gedeelde geschiedenis in leven moet houden voor een nieuwe generatie avonturiers. Diezelfde inherent nieuwsgierige drijfveer vind je terug bij het rebelse activewear label Vans. Beide merken brengen een pleidooi voor onbevreesde individualiteit en grensverleggende creativiteit. Hun gedeelde passie voor het milieu resulteert in weloverwogen materiaalkeuzes zoals canvas biokatoen of veters en packaging uit gerecycleerd PET.

Vans dook voor de gelegenheid in het National Geographic-archief en vertaalt originele foto's en logo's naar zes gevierde Vans-klassiekers: Sk8-Hi Reissue 138, Old Skool, Authentic, Era, Classic Slip-On en UltraRange EXO. Het instant herkenbare gele kader van National Geographic evenaart Vans' notoire Sidestripe in herkenbaarheid en pionierszin. Het is dan ook geen verrassing dat de twee zij aan zij opduiken op de Sk8-Hi Reissue 138. De Era is een knap staaltje collage van National Geographics meest befaamde covers. Ook mini-avonturiers vertrekken op ontdekkingsreis met een kidsproof variant van de Xtreme Ranger met National Geographic-patroon. De klassieke Slip-On werd dan weer helemaal bedekt met uniek beeld van National Geographic Photo Ark , aan de hand van fotograaf Joel Sartore. Met dit initiatief wil Sartore wilde diersoorten documenteren en preserveren.

De Vans x National Geographic-collectie gaat prat op avonturierszin pur sang en suggereert dan ook een totaallook voor zowel heren als dames. Het iconische Vans-damboordpatroon keer terug in het mouwdetail van een cropped damesshirt, bedrukt met het zegel van de National Geographic Society. Fans van het eerste uur vinden eveneens hun gading in de cap van gerecycleerd katoentwill, voorzien van de nodige dosis logomania flair.

De National Geographic-shirt voor heren met korte mouw is voorzien van het Vans-logo, maar valt vooral op door de National Geographic-wereldkaart aan de achterzijde. De blikvanger is zonder meer de Nat Geo Voyage-zwemshort, vervaardigd uit 100% recycleerbare Sonora-plantvezels, compleet met National Geographic-embleem. Wie een totaalsilhouet voor avonturiers ambieert, werkt zijn look af met de National Geographic-schoudertas, ideaal om je dagelijkse essentials in kwijt te spelen.

Verken samen met Vans en National Geographic de kracht van verwondering. De Vans x National Geographic-capsulecollectie en de exclusieve Vans Customs-prints zijn vanaf heden verkrijgbaar via de vans webshop.

O V E R V A N S

VVans®, een merk van VF Corporation (NYSE: VFC), is het originele merk voor actie- en sportschoenen, -kleding en accessoires. De authentieke collecties van Vans® worden in 84 landen verkocht via een netwerk van dochterondernemingen, distributeurs en internationale kantoren. Vans® heeft meer dan 2000 verkooplocaties wereldwijd, waaronder eigen winkels, concessies en partnerwinkels. Het merk Vans® promoot creatieve zelfexpressie in de jeugdcultuur door middel van actiesporten, kunst, muziek en straatcultuur en biedt progressieve platforms zoals de Vans Park Series, Vans Triple Crown of Surfing®, Vans Pool Party, Vans Custom Culture en de culturele hub en internationale muzieklocatie van Vans, House of Vans.