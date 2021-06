Vegan, trendy en duurzaam: Het nieuwe Nederlandse damesschoenen label A Perfect Jane laat zien dat het kan

Duurzaamheid en veganisme zijn geen tijdelijke hippe trends, het is de toekomst. Daar gelooft oprichtster Suzanne Harper van het nieuwe Nederlandse damesschoenen label A Perfect Jane heilig in.

Eerste collectie en het vervolg

Terwijl de allereerste productie van FW21 in volle gang is, liggen alle ontwerpen voor de daaropvolgende zomercollectie SS22 al klaar. ‘’En in deze collectie komen nog meer duurzame en natuurlijke materialen terug. Zo wordt er bijvoorbeeld jute en gerecycled katoen in onze zomerboots gebruikt en de designs zijn te gek’’, aldus Harper.

Vegan

Met A Perfect Jane wil Harper de vegan lifestyle in een modieus jasje steken. Het doel is om dames te inspireren een steentje bij te dragen aan een betere wereld met minder dierenleed. Harper: ‘’Ik denk dat we dit alleen kunnen bereiken door op een positieve manier meer bewustzijn te creëren en boots op de markt te brengen die echt onderscheidend zijn. Niet alleen door materiaalgebruik, maar zeker ook door de trendy designs die perfect aansluiten bij deze tijd. Onze hele collectie is 100% vegan. Ik denk graag groot en hoop dat alle dames de laarzen met trots zullen dragen, zich laten inspireren door het verhaal achter A Perfect Jane, waardoor de vegan community steeds groter wordt’’.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is veel in ontwikkeling op dit moment. In alle sectoren speelt dit een grote rol en ook in de mode industrie is het een belangrijk onderwerp van gesprek. ‘’Het is ook een complex onderwerp, want duurzaamheid gaat zoveel verder dan alleen het gebruik van een duurzaam materiaal. Bijvoorbeeld, hoe duurzaam is de fabriek waar het product gemaakt wordt, hoe is het transport geregeld, etc. Het is ons doel om elke collectie verder te ontwikkelen en te verduurzamen, elke stap vooruit is er een’’, aldus Harper. Het label richt zich op regionale productie, het gebruik van plantaardig vegan leer, maar ook natuurlijke materialen als kurk, jute en gerecyclede materialen.

A Perfect Jane is de trotse bezitter van het PETA Approved Vegan label.